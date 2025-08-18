為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    南三段山難2死》颱風吹壞帳棚又缺糧 外公、女山友 用命護8歲孫活命

    南投縣可樂可樂安山發生2死山難。（取自消防署 特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

    南投縣可樂可樂安山發生2死山難。（取自消防署 特種搜救隊 NFA Special Search & Rescue Team）

    2025/08/18 05:30

    〔記者劉濱銓、余瑞仁／綜合報導〕南三段發生失溫山難釀成二死，僅蔣姓男童生還；救難人員透露，男童外公陳雲芳、女山友詹雅筑吊掛下山後衣物全濕，蔣童也說受困山上沒什麼食物，但即便帳篷滲水又缺糧，但他一直有東西吃，研判是外公、女山友為了保護蔣童，仍全力設法讓他有辦法支撐下去，而蔣童面對至親逝去，仍冷靜求生，超齡表現讓人敬佩又不捨；不幸身故女山友是桃園市消防局特種搜救大隊義消詹雅筑，她長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱，傳出不幸事故，讓人震驚、不捨。

    救難人員表示，蔣童稱外公十六日早上還有跟他講話，但之後就跟女山友一樣叫不醒，當下他拿外公手機求救，但因無法解鎖，便打一一九報案，詎料營地沒訊號，機警的他就跑到先前外公曾打過電話的地點求援，並順利完成報案，之後空勤直升機搜救人員到場，也是蔣童帶往營地救人，蔣童冷靜沒有放棄求救，讓大人也感佩服。

    孫跑到外公曾打電話地點求援

    蔣童也稱，因颱風侵襲，導致帳篷破洞滲水壞掉，雖然受困山區沒什麼食物，水也不太夠，但他一直都有東西可吃，餓了就吃糖。

    蔣童全身乾燥 一直有東西吃

    救難人員說，蔣童外公、女山友在吊掛下山後，身上衣物全濕，尤其鞋內都是水，腳全都泡水，但蔣童卻仍全身乾燥，未有失溫，推測蔣能生還，應該是大人們做了很多努力保護他，加上蔣童沉著報案，才能幸運生還。

    桃市消防局則表示，詹女為桃園市山岳協會成員、資深登山者與特搜義消，她熱愛山岳，具高山嚮導資格，長年親近山林並多次參與山難救援，展現專業與熱忱；詹女於二○一二年加入桃園市特搜義消第一分隊，二○一八年升任特搜義消大隊助理幹事，她性格較為獨立，行事低調卻認真負責，長年投入山岳運動及義消服務，是同儕眼中可靠的夥伴。

    桃市消防局特搜大隊組長蔡翔宇表示，可能因年紀已長，詹女近年來已較少接觸大隊義消事務，但仍然熱愛山林，臉書上經常有登山攻頂貼文動態；對於她不幸亡故，特搜大隊與特搜義消大隊聞訊都非常震驚、不捨，相關幹部將前往關心並協助家屬。

    小檔案》南三段 終極縱走路線

    小檔案》南三段 終極縱走路線

    （右圖）桃園市消防局特種搜救義消 大隊助理幹事詹雅筑，不幸在南投發 生山難身故。 （取自詹雅筑臉書） （左圖）7旬山友陳雲芳臉書曾貼出和孫 子的登山照片。 （取自陳雲芳臉書）

    （右圖）桃園市消防局特種搜救義消 大隊助理幹事詹雅筑，不幸在南投發 生山難身故。 （取自詹雅筑臉書） （左圖）7旬山友陳雲芳臉書曾貼出和孫 子的登山照片。 （取自陳雲芳臉書）

