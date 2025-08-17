為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    台中地院中國律師 現任中共黨支部書記

    中國律師劉蓉芳是2022年成立的中國共產黨東莞市「南城新階聯黨支部」首任書記。（取自東莞日報官方網站）

    中國律師劉蓉芳是2022年成立的中國共產黨東莞市「南城新階聯黨支部」首任書記。（取自東莞日報官方網站）

    2025/08/17 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕中國籍律師劉蓉芳，本月十三日以民事訴訟案被告、一家奧地利公司法務人員身分，到台中地院開庭擔任被告的訴訟代理人，因拿不出任職被告公司的證明而未獲准。經人網蒐，發覺劉男除了是北京德恒法律事務所東莞分所律師，還有另一個身分是中國共產黨「南城新階聯黨支部」書記，他就任書記時說「將強化該黨支部的政治學習，充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用」。

    網搜出敏感身分

    據中國「東莞日報」報導，廣東省東莞市「南城新階聯黨支部」於二○二二年五月廿日成立，是一群「新的社會階級人士聯合」組成，簡稱「新階聯」；劉蓉芳當選首任書記，並由長官授予共產黨黨旗，劉宣讀「關於成立中國共產黨東莞市南城新的社會階層人士聯合會支部委員會及書記任職的通知」。

    報導轉述劉蓉芳的當選致詞，劉蓉芳表示，深感責任重大，將強化黨支部的政治學習，充分發揮黨支部的戰鬥堡壘作用。與會的東莞市統戰部副部長梁燕玲，對黨支部提出三點希望，包括堅持黨的領導、發揮黨員先鋒模範與戰鬥堡壘作用、抓好黨支部建設。

    劉男十三日出庭後，台中地檢署十四日傳喚他，訊後請回，全國律師聯合會則告發劉男違反律師法，劉隨後於十五日搭機離台。

    中國律師劉蓉芳（後排左）是2022年成立的中國共產黨東莞市「南城新階聯黨支部」首任書記。（取自東莞日報官方網站）

    中國律師劉蓉芳（後排左）是2022年成立的中國共產黨東莞市「南城新階聯黨支部」首任書記。（取自東莞日報官方網站）

