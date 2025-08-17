母疑失智 母子長年惡言相向釀悲劇

新北市土城驚傳七旬逆子持刀殺害，九旬老母親致死的悲劇；警方拉起封鎖線，大批居民圍觀。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/17 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區驚傳兒子持水果刀殺害九旬老母親後，再自殘命危的人倫悲劇。鄰居透露，郭男似乎長年無法與疑罹患失智症的老母親溝通，老母親則出現懷疑財物遭竊、有人想加害等妄想症狀，導致母子失和，又不懂得如何改善或安排母親就醫，再加上郭男可能不堪長照壓力，以致雖供給三餐，卻經常辱罵老母親，終至釀成憾事。

一名鄰居還說，曾目擊郭母在門口跌倒，以及看不下去郭男長年言語家暴母親，好意關心介入，沒想到郭男以台語凶狠斥責：「你出去！」久而久之鄰居都不敢再介入。

鄰居指稱，郭男雖與九旬老母親同住，但郭母年邁、疑有失智情況，郭男身為人子，未加體諒，反而認為母親難以溝通，導致母子間關係不睦，郭男自認為母親無法溝通，很少與母親善意對話，自己也不懂得適時喘息，侍奉母親的過程已完全失去敬愛之心，只會對老母親言語羞辱、言語家暴，可憐的郭母則無無力逃避。

失智應就醫 非一味責罵

曾有看不過去的鄰居勸導郭男，但郭男毫無耐性，完全不願意改掉頂撞、辱罵老母親的惡劣習慣，街坊常聽見母子大聲互罵，對於發生悲劇雖感到難過，但不意外。

曾偵辦過不堪長照壓力，殺害至親再自殺悲劇的一名資深警官說，近年長照資源較為豐沛，建議家有需要長照長輩者，可向社福或衛生局申請照服員，獲得喘息。

鄰居若發現可能出事徵兆，比如對於需照顧的長輩加以凌虐、家暴等事，也要多「雞婆」報警或通報鄰、里長，讓社福資源及時介入，並讓主要照顧者獲得協助或心理諮商、輔導，以避免悲劇發生。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

家暴求助專線：113

