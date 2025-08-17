為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    弒9旬母再自殘 7旬兒命危

    新北市土城區驚傳76歲郭姓男子持刀殺害94歲老母親再自殘悲劇，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷攝）

    新北市土城區驚傳76歲郭姓男子持刀殺害94歲老母親再自殘悲劇，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷攝）

    2025/08/17 05:30

    母曾走失 稱被兒趕出門 疑種下禍因

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區驚傳逆子弒母案，七十六歲郭姓男子與九十四歲老母親長期不睦，昨天傍晚二人又生口角後，郭男涉持刀砍殺母親多刀，郭母當場失去生命徵象，送醫搶救不治，郭男行凶後割喉刺腹自殘，傷勢嚴重送醫搶救中，尚未脫離險境。

    逆子尚未脫險

    據了解，案發時正在盥洗的郭妻，聽到爭執聲走到客廳，目睹丈夫、婆婆倒在血泊，情緒激動，隨後呆坐客廳，接獲通知趕回老家的兒女，心情也大受影響，相關人截至昨晚仍無法製作筆錄，警方將待郭妻心情平靜及郭男治療情況，再進一步釐清弒母凶案過程與原因。

    鄰居表示，郭母今年二月疑因失智離家走失，兒子郭男報警協尋找回，郭母返家向鄰居訴苦說是被兒子趕出家門，讓原本就已失和的母子關係更形惡化，懷疑因此種下禍因。

    警方表示，昨天傍晚五時廿分許獲報，土城區延吉街一處公寓一樓發生母子爭吵後，母親身上有多處刀傷。警、消人員趕抵時，郭母已失去生命徵象，送醫仍回天乏術；郭男則頸部、腹部有刀傷，原本尚有意識，但失血過多，送醫後陷入昏迷。警方封鎖現場採證，將凶刀送驗，初判為郭男揮刀刺殺母親後，再持刀殺傷自己頸部及腹部。

    妻呆坐客廳無法言語

    警方調查，案發的一樓公寓現場，平日由郭男夫妻及郭的老母親居住，兒女均已搬出。鄰居表示，案發時有聽到郭妻尖叫，趕去郭家關心，見郭母倒臥客廳滿身是血，郭男脖子也都是血，刀子還誰在插在肚子上，確認郭家發生凶殺事件，而郭妻當時呆坐客廳角落，數名鄰居連忙協助報案。

    經警方查訪，初步得知郭家母子常因細故起口角，另外傳郭母有些失智，郭男是否因為與母親溝通不良或長年照顧壓力，爭吵後失控犯案？都有待警方後續調查釐清，全案依殺害直系血親尊親屬罪偵辦中。

    安心專線：1925（依舊愛我）

    生命線協談專線：1995。

    家暴求助專線：113

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播