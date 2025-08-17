弒9旬母再自殘 7旬兒命危

新北市土城區驚傳76歲郭姓男子持刀殺害94歲老母親再自殘悲劇，警方封鎖現場採證。（記者吳仁捷攝）

母曾走失 稱被兒趕出門 疑種下禍因

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市土城區驚傳逆子弒母案，七十六歲郭姓男子與九十四歲老母親長期不睦，昨天傍晚二人又生口角後，郭男涉持刀砍殺母親多刀，郭母當場失去生命徵象，送醫搶救不治，郭男行凶後割喉刺腹自殘，傷勢嚴重送醫搶救中，尚未脫離險境。

逆子尚未脫險

據了解，案發時正在盥洗的郭妻，聽到爭執聲走到客廳，目睹丈夫、婆婆倒在血泊，情緒激動，隨後呆坐客廳，接獲通知趕回老家的兒女，心情也大受影響，相關人截至昨晚仍無法製作筆錄，警方將待郭妻心情平靜及郭男治療情況，再進一步釐清弒母凶案過程與原因。

鄰居表示，郭母今年二月疑因失智離家走失，兒子郭男報警協尋找回，郭母返家向鄰居訴苦說是被兒子趕出家門，讓原本就已失和的母子關係更形惡化，懷疑因此種下禍因。

警方表示，昨天傍晚五時廿分許獲報，土城區延吉街一處公寓一樓發生母子爭吵後，母親身上有多處刀傷。警、消人員趕抵時，郭母已失去生命徵象，送醫仍回天乏術；郭男則頸部、腹部有刀傷，原本尚有意識，但失血過多，送醫後陷入昏迷。警方封鎖現場採證，將凶刀送驗，初判為郭男揮刀刺殺母親後，再持刀殺傷自己頸部及腹部。

妻呆坐客廳無法言語

警方調查，案發的一樓公寓現場，平日由郭男夫妻及郭的老母親居住，兒女均已搬出。鄰居表示，案發時有聽到郭妻尖叫，趕去郭家關心，見郭母倒臥客廳滿身是血，郭男脖子也都是血，刀子還誰在插在肚子上，確認郭家發生凶殺事件，而郭妻當時呆坐客廳角落，數名鄰居連忙協助報案。

經警方查訪，初步得知郭家母子常因細故起口角，另外傳郭母有些失智，郭男是否因為與母親溝通不良或長年照顧壓力，爭吵後失控犯案？都有待警方後續調查釐清，全案依殺害直系血親尊親屬罪偵辦中。

安心專線：1925（依舊愛我）

生命線協談專線：1995。

家暴求助專線：113

