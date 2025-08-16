中國律師來台出庭遭告發 已離境

台中地檢署昨天傳喚中國籍律師劉蓉芳後請回，他於今天搭機離開台灣。（取自網路）

〔記者張瑞楨、張文川／綜合報導〕中國籍律師劉蓉芳本月十三日到台中地院開庭，宣稱是被告奧地利Baren Bike GmbH公司聘僱的法務人員，擔任該公司訴訟代理人。台中地檢署隔天傳訊他，認為中院民事庭法官未許可劉擔任訴訟代理人，且當庭命劉二週內提出任職該公司的證明，依此訊後將他請回，檢方將持續調查劉男的補正結果；劉男昨天已在移民署人員陪同下，搭機離台。

不過全國律師聯合會昨天決議，告發劉男違反律師法。

全聯會指出，劉蓉芳沒有我國律師資格，不得在我國辦理律師業務，中院傳喚被告，他藉由被告訴訟代理人的身分申請入境，實際到庭參與訴訟程序，並企圖繼續於中院執行律師業務，所為已違反律師法第一二七條「外國律師非經法務部許可，並於許可後六個月內加入律師公會者，不得執行律師職務」規定，因此告發他，促請偵查機關依法訴追，以維護我國法律秩序與當事人權益。

該案原告委任律師蔡昆洲認為，劉是北京德恒律師事務所東莞分所執業廿四年的資深律師，怎麼可能是歐洲公司在中國的員工？顯然是在法庭上說謊。

據了解，劉男原本打算十三日開完庭後離台，因天氣緣故，於昨天搭機飛離。

