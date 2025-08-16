卓揆：打詐有成效 盼給政府多點時間做更好

行政院長卓榮泰（中）率部會首長，就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院進行專案報告並備詢。（記者陳逸寬攝）

2025/08/16 05:30

〔記者林欣漢、劉宛琳／台北報導〕行政院長卓榮泰昨赴立法院提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，卓榮泰指出，六月起已逐漸顯現詐欺犯罪抑制成效，每月受理的詐欺犯罪案件數較去年同期降幅二十二．五％、每月財損金額降幅達三十七．七％。

犯案數、財損都下降

卓榮泰表示，他知道國人一定不會滿意政府打詐的現有進度，但這條路還很遠，希望給政府多一點時間，把事情做得更好，政府有能力和信心將詐騙犯罪行為降至最低，他也向協助打詐的檢警調、銀行臨櫃、超商店員等人致上最高感謝。

卓揆報告指出，政府每月受理詐欺案由去年八月一萬九五九○件，降至今年七月一萬五一七七件，降幅二十二．五％；每月財損由去年八月一三一億一○四七萬元，降至今年七月八十一億七二六一萬元，降幅三十七．七％。

民眾最常使用的Meta、Instagram、Google、YouTube四大數位平台，政府依打詐四法要求落實廣告實名制、限期下架詐騙廣告，並要求平台於年底發布透明度報告，近期興起的Threads也會在九月納管。

卓榮泰表示，詐團挾高科技器材與AI人工智慧科技，如病毒般不斷進化，數週便能發現新的詐騙模式，打詐工作得與時俱進和不斷反省，且需公私協力，全力守護民眾財產，提高詐騙集團犯罪成本，使歹徒無利可圖。

國民黨立委黃健豪提及，大部分的詐欺犯仍被輕判，判刑三年以上的不到百分之一。法務部長鄭銘謙表示，現在新收受刑人最多的是詐欺犯，新法施行後已見到效果；法務部有要求檢察官要具體求刑，高檢署也訂求刑標準，增加羈押率遏阻詐團首謀，相信這部分效果一段時間後就會明顯看出來。

