林口發電廠長索賄 要業者幫存股票

台電核二廠長曾文煌（左），起訴後續押。（資料照）

2025/08/16 05:30

朱允中否認犯行 起訴續押

〔記者王定傳、張文川／台北報導〕台電核二廠長曾文煌，去年涉向承攬採購案的山瑞科學公司、廣承企業行索賄二二○萬元藏在住處天花板，林口發電廠長朱允中也向廣承索賄八十萬元，且交付方式竟是業者存在自己帳戶幫朱買股票；台北地檢署昨依違反貪污治罪條例的不違背職務行、收賄罪起訴兩人及廣承負責人郝致衡，斥責曾、朱所為嚴重影響民眾對公營事業信任，建請量處適當之刑。

索賄二二○萬不認罪

核二廠長曾文煌起訴續押

二人昨天移審後仍否認犯行，台北地院裁定羈押禁見三個月。山瑞公司負責人曹森智因認罪、深表悔悟，陳述有助釐清案情，獲緩起訴，須支付一五○萬元給國庫。

檢方調查，曾男去年二月趁拿下「減容中心焚化爐控制系統更新」採購案的山瑞準備驗收前，約曹男見面索賄兩百萬元，經「議價」降為一六○萬元，同年六月山瑞通過驗收，曹開車到曾男住處樓下交付裝現金的牛皮紙袋；山瑞也想拿下「減容中心焚化爐SCADA主機」採購案，曾男索賄二十萬元，以及在「自動化濕式噴砂除污設備」採購案中，索賄得手四十萬元。

檢廉立案搜索時，在曾男基隆住處天花板上扣得二六○萬元，對於其中四十萬元來源，繼續追查中。

檢廉還發現，郝男熟識朱允中，約定利用林口廠偏好向原廠採購零件設備，由郝透過人脈取得原廠設備供應商獨家供應，朱則協助核定標案，以此手法拿下標案，之後以每案五％至十％金額作為賄賂金額，包含二○一九年的「飼煤機減速齒輪箱」及二○二○年「飼煤機配件」的採購案均以此得標，郝通過驗收後把八十萬賄款存在自己帳戶，幫朱買陽明、威剛等股票作為對價。

