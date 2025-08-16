國中棒球名隊 國道撞緩撞車8傷

國道3號台南官田段，1輛國中棒球隊的廂型車撞上施工緩撞車，一名學生一度卡在緩撞車後方的凹槽處（箭頭處）。（記者劉婉君攝）

2025/08/16 05:30

教練開車肇事 一生噴飛

〔記者劉婉君、吳俊鋒、蔡宗勳、林宜樟、王善嬿／綜合報導〕嘉義縣棒球傳統名校番路鄉民和國中棒球隊，昨天進行移地訓練，下午搭乘廂型午返程途中，在國道三號善化至台南官田路段，高速追撞高公局委外施工的緩撞車，廂型車頭嚴重毀損，緩撞車後方也嚴重變形，一名球員被拋出車外，包括開車的教練許几仁及七名球員均受傷，有兩名球員重傷，一人送醫後尚未脫離險境。警方說，待廂型車駕駛情況許可時，再詳查釐清肇事原因。

兩球員重傷 一人未脫險

廂型車是在行經國三北上三三七．五公里處，於內側車道追撞緩撞車，從事故影像來看，廂型車未注意前方車況，疑未煞車就直接撞上，因撞車瞬間力道強大，廂型車身還一度翹起，許姓教練的左額被削出撕裂傷，坐第二排中間位置的學生球員疑未繫安全帶，從前擋風玻璃噴飛出車外，卡在緩撞車後方的凹槽空隙。

八名傷者分送四家醫院救治，傷勢最嚴重的十六歲陳姓學生，插管搶救後在加護病房，尚未脫離險境；十五歲沈姓學生腦出血，在加護病房觀察。

緩撞車駕駛表示，當時在內路肩清掃作業，緩慢行駛於內側車道作業時，突然遭猛力撞擊，趕緊下車協助傷者脫困，不清楚車禍原因。

國道警方表示，兩車駕駛酒測值皆為零，廂型車可乘坐八人，未超載，是否全車乘員均規定繫安全帶，後續將一併釐清。

嘉義縣長翁章梁表示，將研議未來球隊移訓，由專業人車提供載送，如果可行，將盡速辦理。長期關心該校棒球隊的縣議員陳柏麟說，棒球隊資源有限，教練要扮演多種角色，帶隊訓練、比賽還要當司機，勞苦功高，希望教練與球員能平安度過。

民和國中曾獲紅葉盃冠軍

民和國中棒球隊成立於一九九四年九月，培育多位國手與職棒選手，學校因位於偏鄉，近年招生陷入困境，學生數不足，體育班在一○九學年度停招，棒球隊仍維持正常運作，成績亮眼，前年曾獲台東紅葉盃全國棒球菁英賽冠軍。

國道3號台南官田段，1輛國中棒球隊的廂型車撞上施工緩撞車，8人受傷。（讀者提供）

