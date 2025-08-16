為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    首例高科技跨國盜刷／非法行動支付 刷走2千萬

    警方查扣的洋酒、手機、電腦與現金等盜刷贓證物。（警方提供）

    警方查扣的洋酒、手機、電腦與現金等盜刷贓證物。（警方提供）

    2025/08/16 05:30

    20人到案 集團分工細膩

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市刑警大隊今年農曆年後，接獲台灣「收單」銀行通報，指美、日等多家國外銀行發行的信用卡異常刷卡，進而破獲國內首宗智慧型跨國盜刷案！警方查出以男子楊智鈞為首的盜刷集團，向國外買入外籍人士的信用卡資訊及非法程式後，竟能在台灣多個縣市流竄盜刷二千多萬元商品，警方逮捕盜刷集團廿名成員，台中地檢署依加重詐欺、犯罪犯罪等罪嫌，首波起訴羈押中的楊男等三名台灣主嫌，其餘偵辦中。

    一口氣刷162萬元買LV名牌包

    台中地檢署統計，從今年一月七日至二月廿三日，涉案成員共刷卡二一三筆，金額一四八○萬餘元，尚有其他共犯盜刷數百萬元偵查中；其中最大一筆是在新光三越台中中港店，一次盜刷一六二萬元買LV名牌包。

    盜外國人信用卡資料綁手機

    警方調查發現，楊男等人先向國外犯罪集團，購買盜取的個人信用卡資料與非法程式，包括美國摩根大通銀行、日本三井住友銀行等至少七家國外銀行發行的信用卡，持卡者多為歐美或日本人，再把信用卡資料與非法行動支付程式（APP）綁定手機盜刷，直到被台灣的收單銀行發現異常報警；至於取得的商品，則低價賣給個人網拍業者、二類通訊行銷贓。

    賤賣銷贓 首波起訴在押3人

    警方強調，此集團從首腦、工程師（國外寫程式者）、料商（國外提供信用卡資料者）、盜刷手（楊男等實際盜刷人）、車手（黎男等銷贓者）、銷贓管道等角色分工細膩，是國內首度出現的智慧型跨國盜刷組織。

    中市刑警大隊科技犯罪偵查隊副隊長賴宇俊說，上述盜刷的損害，可能由銀行與店家協調吸收，但持卡人仍應防範信用卡的個資外流，尤其是提防釣魚誘餌，例如收到類似「手機一折購」廣告訊息，持卡人如貪便宜，點選連結網址，再依指示輸入信用卡號等資料，就可能淪為盜刷被害人。

    跨國盜刷集團的主嫌楊智鈞（中）被拘捕到案，收押後起訴。（警方提供）

    跨國盜刷集團的主嫌楊智鈞（中）被拘捕到案，收押後起訴。（警方提供）

