防假和解 須賠約定全額才能減刑

行政院長卓榮泰（中）就「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0執行成效」赴立法院專案報告及備詢，數發部長黃彥男（右）、NCC代理主委陳崇樹（左）。（記者陳逸寬攝）

2025/08/16 05:30

懲詐修法 要能填補損害 6個月內須與被害人和解

〔記者王定傳、張瑞楨、陳政宇／綜合報導〕法務部對詐欺犯罪危害防制條例的懲詐面修法，主要有兩大重點，一是增設新級距及拉高刑期，另是從被害者角度出發，以達到保障被害人及填補其所受損害的目的。法務部次長黃謀信昨天對此表示，修正草案將刪除「犯罪所得」等字樣，規定詐欺被告除自白或自首外，須在六個月內與被害人達成和解，並賠償約定的全部金額才能減刑。

黃謀信表示，草案規定，詐欺被告從自首起算六個月內、或在偵查中向檢察官自白起算六個月內，須與被害人達成和解並賠償約定的全部金額，主要是為了避免被告與被害者簽署和解書後，不履行賠償或只賠少部分，未實際填補被害者損失，卻能獲得法院減刑，甚至拿到緩刑等情。

據了解，司法實務上已出現多起為詐騙集團取款的車手，「假和解，騙法官」獲減刑的惡例，而且因為減刑後的刑度已獲確定，不會再翻盤，原本答應賠償被害人的車手，竟不再理會後續賠償，讓被害人徒呼奈何。

之前即有一名蔣姓男子，把銀行存摺、提款卡交給詐團行騙及洗錢，導致四名被害人損失三十八萬餘元，蔣男一審時認罪，與被害人和解承諾賠償，獲輕判三月徒刑及宣告緩刑；未料蔣男事後翻臉不認帳，分文未賠被害人，二審雖被撤銷緩刑，但已獲判輕刑的蔣男可聲請易服勞動，免於入獄。

賠七千就假釋？ 卓揆要求查明真偽

此外，近日網路流傳一段影片，一名男子自稱曾詐騙廿六人三百萬元，入獄後為爭取假釋才與受害者和解，僅被法院扣留七千餘元。立法委員昨就此質詢行政院長卓榮泰，卓表示，他不允許、也不認同，已要求法務部找出影片查明此人身分和事件真偽；行政院也會積極與司法院溝通，不會再發生這種事。

民進黨立委郭昱晴亦關切此案。內政部長劉世芳說，日前就通知抖音平台，已經下架相關影片，並將廖姓嫌疑犯查緝到案，函請雲林地檢署偵辦。

