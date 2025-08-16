為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    侵占自家旅行社694萬 白狼子張瑋判刑1年 落跑通緝

    統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋與妻侵占其經營的華夏大地旅行社694萬餘元資產，判刑1年定讞，北檢傳喚、拘提無著，發布通緝。（資料照）

    統促黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋與妻侵占其經營的華夏大地旅行社694萬餘元資產，判刑1年定讞，北檢傳喚、拘提無著，發布通緝。（資料照）

    2025/08/16 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂之子張瑋，與妻子王姝茵侵占其經營的華夏大地旅行社六九四萬餘元資產，且製作不實財報；最高法院去年依業務侵占罪判張瑋一年徒刑定讞，另有違反商業會計法等八罪各判可易科罰金的二至四月徒刑；未料台北地檢署傳喚、拘提張瑋均無著，認定他已潛逃，除向法院聲請沒入五十萬元保證金獲准，並對張瑋發布通緝。

    經營華夏大地旅行社 涉9罪

    傳喚、拘提無著 認定已潛逃

    檢察官先是通知張瑋於今年三月廿八日到案執刑，他未現身，核發拘票請警方拘提也未果，隨後查出張瑋另一住所，再發傳票命其四月卅日到案，張瑋仍神隱及拘提無著，因此以張瑋無正當理由未到案，已逃匿，向法院聲請沒入保證金獲准及發布通緝。

    張瑋夫婦二○二○年創設華夏大地旅行社，卻侵占旅行社款項，另以張安樂當人頭員工，投保勞健保，逃漏三年度營所稅廿八萬餘元，台北地院依業務侵占、違反銀行法等九罪判張瑋合計三年十一月徒刑。

    二審高等法院將張瑋夫婦違反銀行法部分改判無罪，但張瑋八次財報不實罪，由一審無罪改判二月至四月徒刑可易科罰金，業務侵占罪維持一年徒刑；去年十二月，最高院駁回張瑋上訴定讞。

    王姝茵部分，其財報不實罪共判刑十月，可易科罰金、緩刑四年確定；王女違反銀行法原本判無罪，後被撤銷發回高院更審中。張安樂觸犯偽造文書、逃漏稅罪被判刑十月得易科罰金，未上訴而確定。

