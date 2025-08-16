為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    打詐 增新級距、拉高刑期 法部修法嚴懲 詐千萬可關12年

    法務部長鄭銘謙（左）昨在立法院表示，一定要遏止、嚴辦詐案，尤其是高額詐欺，已修法增訂詐騙金額新級距、拉高刑期，修法後詐騙達1千萬元，就要處刑5年至12年。（記者陳逸寬攝）

    法務部長鄭銘謙（左）昨在立法院表示，一定要遏止、嚴辦詐案，尤其是高額詐欺，已修法增訂詐騙金額新級距、拉高刑期，修法後詐騙達1千萬元，就要處刑5年至12年。（記者陳逸寬攝）

    2025/08/16 05:30

    〔記者陳政宇、王定傳、林欣漢、李文馨／台北報導〕現今跨國電信詐欺集團動輒詐害民眾數百萬、上千萬元，政府已將打詐懲詐列為施政重點。法務部長鄭銘謙昨在立法院表示，一定要遏止、嚴辦詐案，尤其是高額詐欺，已修法增訂詐騙金額新級距、拉高刑期，調整犯罪所得認定標準，比如現行詐騙一億元，處五年以上、十二年以下徒刑，修法後詐騙達一千萬元，就要處刑五年至十二年。

    草案調整犯罪所得認定標準

    鄭銘謙說，「詐欺犯罪危害防制條例」修法草案已送行政院審查，還要與司法院討論，盼盡快送立法院審議。行政院長卓榮泰補充強調，下個會期一定提出來，讓立法院有審議的時間。

    此項修法還有一個原因，今年五月最高法院刑事大法庭裁定，現行詐防條例規定詐欺犯自白、自動繳交犯罪所得應減輕其刑，其中「犯罪所得」是指「個人實際所獲報酬」而非「被害人被騙金額」；民眾黨立委黃珊珊昨認為，這是打臉行政院及法務部。

    詐騙1億 至少要坐牢7年

    法務部認為，應採「填補被害人所受損害」見解，因此著手修法，包括增設新級距及拉高刑期，將現行詐欺獲取的財物或財產上利益達五百萬元，處三年以上、十年以下徒刑，達一億元處五年以上、十二年以下徒刑，修正為詐欺一千萬元，就處五年以上、十二年以下徒刑，達一億元則至少處七年以上徒刑。

    立法院昨邀請卓揆率同相關部會首長列席，提出「新世代打擊詐欺策略行動綱領二．○執行成效」專案報告，鄭銘謙在會上說明相關修法意旨及內容。

