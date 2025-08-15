41歲啃老嫌碎念 逆孫刺死93歲嬤 刀都斷了

雲林東勢鄉發生孫子打死93歲阿嬤的人倫悲劇。 （雲林地檢署提供）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣東勢鄉發生孫子持木棍把阿嬤打死的人倫悲劇！四十一歲黃男疑不滿同住高齡九十三歲阿嬤「碎碎念」，前天凌晨先逼阿嬤下跪用腳多次猛踹，再持木棍朝阿嬤頭部、四肢亂棒毆打，甚至拿水果刀刺穿阿嬤左胸兩刀，因太用力還導致刀柄斷裂，阿嬤傷重當場死亡。黃嫌手法殘暴，昨被收押偵辦。

父中風 招兒回家三代同堂

據指出，黃嫌過去與父母住在新北市，去年底因父親中風，他回雲林老家照顧，與阿嬤、父親三人同住；黃父於二、三個月前過世，黃未去工作都窩在家裡，很少與鄰居互動。

逼嬤下跪猛踹 鄰勸阻無效

前天凌晨二點多鄰居聽到吵架及哀號聲，查看發覺黃的阿嬤跪在客廳兩個兒子的遺照前，黃嫌一直用腳踹她，上前勸阻時，黃怒斥鄰居不要多管閒事。鄰居騎腳踏車到住附近的阿嬤女兒家求救，女兒找來親友一起回阿嬤家，看到黃嫌手持木棍，眾人不敢靠近，趕緊打電話報警。

姑姑不敢靠近 急報警

台西警分局人員趕抵，看到阿嬤倒臥地上已死亡，黃呆坐一旁，警方以現行犯逮捕黃嫌，查扣木棍及斷炳水果刀。雲林地檢署相驗，發現阿嬤頭骨破裂，兩手臂骨折，手腳皮開肉綻，左胸兩刀都刺穿，顯示凶嫌下手凶殘。

多次家暴母親

據了解，黃嫌多年前曾有多次家暴母親紀錄，回到雲林半年多都沒有工作，僅靠阿嬤老農津貼生活，阿嬤偶而會唸他不去找工作；阿嬤曾向村民說，孫子有時候會用很凶狠的眼神看她，沒想到竟發生悲劇。

家暴求助專線

婦幼保護專線：113

警察局報案專線：110

