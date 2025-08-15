法務名義代理訴訟 須法官同意

中國律師劉蓉芳到台中地院開庭，引發台灣法界質疑。（資料照）

〔記者張瑞楨、吳昇儒／綜合報導〕中國籍律師劉蓉芳來台，到台中地院以被告訴訟代理人身分開庭，他是中國一家律師事務所的律師，但宣稱自己也是被告公司聘僱的法務人員，惟未出具任職被告公司的證明，原告委任律師蔡昆洲質疑劉並非被告聘僱的法務。如果劉男並非受僱於被告公司從事該公司法務工作，卻冒稱是該公司法務，是否觸犯台灣法律？我國律師徐承蔭表示，如果劉拿出偽造的證明，就觸犯行使偽造文書罪，如果僅是嘴巴講講唬弄法官，尚不構成偽造文書罪，但違反真實陳述義務的情況仍屬可議。

若拿偽證觸偽文罪 嘴巴說說難成罪

全國律師聯合會表示，針對此事，與台中律師公會及蔡昆洲律師聯繫、查證後，確認該名中國律師劉蓉芳向法官要求以這家奧地利公司的「公司法務」身分，提出要擔任訴訟代理人；蔡律師知悉對方國籍及身分後，當庭向法官提出異議，最後法官未同意該名中國律師以公司法務身分擔任訴訟代理人，不過有接受劉男擔任奧地利公司在台的文書送達代收人。全律會強調，中國律師若來台灣執行律師業務不可行，絕對不合法。

律師房彥輝也表示，民事訴訟案件，訴訟代理人原則上應委任律師，經審判長許可，得委任非律師為訴訟代理人，如果對方是刻意凸顯其中國律師身分，是否暗指「台灣是中國的一部分」，挑釁意味濃厚，倘若只想單純說明自己具備相關領域法學素養，則應有具體學經歷背景作為佐證。

律師林富貴說，民事訴訟案件，法官可以依照其對公司業務熟識程度，同意總經理或相關員工擔任訴訟代理人，無須具備律師資格。該案件中的中國律師若為公司法務人員，可以稱自己在公司內負責該起案件，且了解台灣法律，經法官評估後，應可獲得法官同意，但他具備中國律師身分，可能因此造成各界疑慮。

