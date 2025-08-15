為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    莊瑞雄：巧門迴避律師法 恐滲透

    立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄。（資料照）

    2025/08/15 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕台中地院前天審理一起台商與奧地利公司的民事糾紛案時，傳出中國籍律師劉蓉芳主張要擔任訴訟代理人，引發對造的我國籍律師當庭抗議。立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄表示，擔任民事專業領域的訴訟代理人，會有閱卷的問題，中國可能會藉此滲透，例如民事案件涉及智慧財產權，若是公司對公司的話，還有營業機密等問題，台灣必須加強監管，保障司法的獨立性。

    應加強外籍人士司法執業審查

    莊建議，應加強外籍人士司法執業審查，律師公會與法務部訂明確指引，立法院檢討法規完善兩岸專業交流規範。

    莊瑞雄說，律師法明定，外國律師要經過法務部許可，也必須要在律師公會登記才行，本案則是弄一個巧門，因為很多案件未必是律師強制代理，可以請一位有法律專業，但未必具備律師背景的人擔任訴訟代理人，所以外籍人士可能藉此迴避律師法規定，因此相關單位確實要有一個指引出來才行。

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤表示，現行律師法對於中港澳律師可否來台執業，是沒有規定的，不過它有規定「外國律師」，中港澳律師是否要準用「外國律師」規範，這是一個問題。另依「港澳關係條例」，港澳律師只要向法務部申請，就可以在台灣執業，但中國律師在「兩岸人民關係條例」卻沒有規定。

    對於是否開放中國律師來台執業，過去在討論兩岸服務貿易協議時，曾引發熱議，當時法務部邀集律師公會全國聯合會、各地方律師公會等提供意見，多數持反對意見，認為開放對我方並無實質助益，且恐影響我方法律服務業市場、紊亂我方法律秩序及影響當事人權益等。

