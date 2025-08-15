冒稱外籍公司法務？中國律師來台開庭踢鐵板

蔡律師指出，「在台中地院，驚見中國籍律師擔任訴訟代理人！我們當庭反對，對方卻辯稱『法律又沒禁止』」。（翻攝自Threads）

劉蓉芳拿不出法務人員證明

〔記者張瑞楨、吳昇儒、王冠仁／綜合報導〕中國籍律師劉蓉芳十三日到台中地院開庭，指稱他是一件民事訴訟被告奧地利Baren Bike GmbH公司的訴訟代理人，原告台灣廠商的委任律師蔡昆洲當庭反對，劉則說他既是律師，也是被告公司聘僱的法務，但其拿不出他是被告公司法務人員的證明，擔任該庭審判長的法官陳冠霖，依此未許可劉代理被告訴訟，只同意劉擔任被告的「送達代收人」，以及命其二週內補正任職於被告公司的證明。

法官未許可任訴訟代理人

台中地檢署昨天表示，已分案調查具有中國律師身分的劉蓉芳，是否在台有違反律師法執行職務等情。另有法界人士說，劉男是被告委任的律師，除非他確實也是被告公司的正職法務人員，否則恐有冒充被告公司人員之嫌，此部分應嚴正查明。

檢追在台有無違法執行職務

此訴訟源於台灣一家腳踏車製造廠商，控奧地利該家腳踏車商積欠台幣六八○○萬餘元貨款，台中地院把起訴狀繕本等文件，委託外交部與駐奧代表處轉交被告公司，後來法院收到從中國寄來的訴訟委任狀，被告表示委任劉男為送達代收人及訴訟代理人。劉男因此於入境時，出示被委任等相關文件，表示是來台開庭，獲我方准許入境，核給停留十五天，必要時可申請延長。

蔡昆洲昨天發文質疑，這家奧地利公司與中國律師，是否堅持「台灣是中國的一部分」，才聘僱中國律師來台開庭？這種立場等同否認我國法律與制度的獨立性，嚴重衝擊司法主權，也威脅司法安全與國家安全。

法務部表示，律師法規定，我國以外國家或地區的外國律師，須法務部許可及律師公會同意入會，才能在台執行職務。民事訴訟法規定，經審判長許可者，也可委任非律師為訴訟代理人；如果符合「受僱的法務人員」等條件，經法官同意，可以擔任代理人。

網路資料顯示，劉蓉芳是中國北京德恒（東莞）律師事務所的律師。

中國律師劉蓉芳到台中地院開庭，引發台灣法界質疑。（取自網路）

