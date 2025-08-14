為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    人頭炒股撈4千萬 害公司損3億／瀚亞前投資長姊弟被訴

    2025/08/14 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕瀚亞投信前投資長劉興唐於二○一八年間，與在兆豐證券公司擔任營業員的姊姊劉麗梅合謀，得知公司基金下單買進標的，利用人頭炒股，兩年內不法獲利四一五五萬餘元；劉女更利用弟弟提供的資訊，違法代客操作，兩人行為造成瀚亞投信損失三億餘元。台北地檢署調查後，認定姊弟二人涉犯「證券投資信託及顧問法」中的特別背信等罪，提起公訴。

    檢調查出，擔任瀚亞投信公司投資長的劉興唐負責管理公司旗下外銷、理財通、高科技等基金。其任職期間均有簽署公司的「員工遵循聲明書」，瀚亞投信規定，公司所管理的基金或全權委託帳戶從事某種股票及具股權性質的權益證券或衍生性商品交易時起，至其管理的基金或全權委託帳戶不再持有該投資標的為止，員工及其關係人不得交易相關標的。

    劉興唐卻於二○一八年十月至二○二一年五月間，利用投資長職務取得「研究分析報告」與「投資決定書」，得知公司下單買進的標的，將資料提供給在兆豐證券擔任營業員的姊姊劉麗梅。劉女再利用人頭下單先後買進一四九檔股票，共獲利四一五五萬九一四九元。

    金管會發現異狀展開調查，劉男知難逃法網，主動自白，金管會認為瀚亞投信有內部控制制度失靈的重大缺失，二○二一年間依「證券投資信託及顧問法」相關規定，裁處停止瀚亞投信三個月與客戶新增簽訂全權委託投資契約辦理全權委託投資等業務，並罰鍰四百萬元，同時命令瀚亞投信解除劉姓投資長職務；此舉共造成瀚亞投信公司約三億一一三八萬元的商業利益及商譽損失。

