    防通緝犯出境 初審通過法院有權註銷護照

    嚴防棄保潛逃漏洞，司法及法制委員會昨初審通過，法院有權註銷護照。（資料照）

    2025/08/14 05:30

    8千通緝犯曾持既有護照搭機

    〔記者陳彩玲／台北報導〕立法院司法及法制委員會，昨天除初審通過保障民眾資訊隱私權的「採尿許可制」刑事訴訟法修正條文，也一併通過國民黨立委提出的刑事訴訟法一一六條之二修正草案，明定法院有權主動通知主管機關，協請註銷逃逸被告的護照或是相關旅行文件。

    近年棄保潛逃事件層出不窮，其中超過八千名通緝犯有出境紀錄，大多持既有護照搭機出國。而依目前法律規定，為防止被告逃匿的措施，包括命其定期向法院、檢察署或指定機關報到、接受科技監控、不得離開住居所，以及交付或通知主管機關不予核發護照、旅行文件等，但仍有許多通緝犯持既有護照潛逃。

    刑事局統計，目前有超過八萬名通緝犯登記在案，其中有出境紀錄者逾八千人，對我國司法威信和社會治安造成威脅；但現行規定，法院僅能通知主管機關不核發護照、旅行文件給被告，以致被告仍可以在不用向主管機關申請下，持既有的護照、旅行文件出境。

    為填補此一漏洞，立委提案修正刑事訴訟法第一一六條之二，賦予法院有主動通知主管機關，協請「註銷」逃逸被告護照、旅行文件的權利。

