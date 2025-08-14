太陽會勾詐團詐近億 19人求重刑

基隆地檢署瓦解天道盟太陽會成員吳祐陞為首的取款車手集團，將吳等19名車手，依涉犯組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，並求處重刑。（記者林嘉東攝）

2025/08/14 05:30

與柬埔寨機房合作 在台組鴻海國際車手集團

〔記者林嘉東／基隆報導〕天道盟太陽會成員吳祐陞為首的十九名車手取款集團，與柬埔寨機房合作設立台灣分部，以假投資話術行騙國人，並調度旗下車手取款，收來的詐款先藏在公園、停車場車輛輪胎下，再由其他車手取走層層轉為虛擬貨幣，累計向卅四名被害人，收得九千多萬元詐款。基隆地檢署溯源逮人，聲押吳與其核心幹部等五人獲准，昨將吳等十九人依組織犯罪防制條例等罪嫌起訴，並向法院求處重刑。

起訴指出，天道盟太陽會成員、年僅廿二歲的吳祐陞受人在柬埔寨的薛姓男子指使，去年十月在台灣成立「鴻海國際」車手集團台灣分部，對外招募取款車手，與柬埔寨當地「金虎國際」機房合作；由「金虎國際」詐團成員先透過網際網路，以假投資話術行騙國人，待被害人上鉤，薛男跨海指揮吳派遣調度旗下車手佯裝投資專員，至約定的時間與地點取款。

警方逮到取款車手得知，吳旗下車手取得詐款後，會將詐款放在公園、停車場車輛輪胎下，第二名車手取走後，再轉交第三名車手轉為虛擬貨幣，層層轉匯至鴻海國際後與金虎國際分贓，累計共有廖姓等卅四名被害人被騙走九○九五萬餘元。

檢警調查，太陽會吳祐陞招募車手成員後，利用即時通訊應用程式Telegram成立「鴻海國際」等六個群組，只要接獲薛男告知被害人交款地點後，便在Telegram群組內，調度旗下車手前往指定地點取款；車手每取一次詐款，可獲取一千五百元至兩千元不等報酬。

基隆地檢署檢察官陳筱蓉指揮基隆市警一分局溯源，今年七月間陸續逮到吳祐陞、李仁豪、黃啟豪、陳冠樺、羅琪等五人，向法院聲押獲准。基隆地檢署昨依吳等十九人涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪起訴，並求處重刑。

