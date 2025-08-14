兩度強吻鍾沛君 已入獄7個月／只願賠鍾10萬 朱學恒判賠35萬確定

朱學恒被判十一月徒刑定讞，已入獄七個多月，民事判賠卅五萬確定。（資料照）

2025/08/14 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕名嘴朱學恒在餐廳包廂內兩度「壁咚」強吻、摟抱國民黨台北市議員鍾沛君，台北地院依強制猥褻罪判刑一年二月，上訴後，高等法院審理時朱改口認罪，並上網張貼公開道歉文，獲改判十一月徒刑定讞，已入獄；鍾沛君另提民事訴訟，求償五百萬元，北院判朱應賠償卅五萬元，全案上訴，朱抗辯稱應僅賠償鍾十萬元，高等法院昨仍判朱賠償卅五萬元確定。

檢方起訴指出，二○二二年八月六日晚上，朱學恒邀鍾沛君到台北市大安區某餐廳餐敘，趁兩人獨處時，強吻鍾數秒之久。鍾受到驚嚇愣住，朱一度回座，竟又起身，不顧她掙扎，第二度強吻得逞，鍾憤而在臉書揭發此事並提告，北檢依強制猥褻罪起訴朱。

北院審理時，朱學恒否認猥褻鍾沛君，被重判一年二月徒刑。朱上訴改口認罪，審理尾聲並自行上網張貼道歉文，高等法院認為，朱因自身慾望，兩度強制猥褻鍾，侵害其性自主權，考量朱的犯後態度已有改變，改判十一月徒刑。朱因未上訴定讞。

鍾沛君另提起民事訴訟，請求朱賠償新台幣五百萬元，北院判朱應賠償卅五萬元，朱不服上訴高等法院，主張應僅賠鍾十萬元。

高院審理認為，朱違反鍾的意願兩度強吻，被依刑法強制猥褻罪判刑定讞，朱侵害鍾的貞操權及性自主權，且情節重大，與鍾所受精神上痛苦具相當因果關係，有損害賠償責任，審酌雙方均具有相當社會經濟地位、鍾受害狀況、學歷、經濟狀況等情形，判朱應賠償精神慰撫金卅五萬元，全案確定。朱學恒刑事被判十一月徒刑定讞，朱提前於今年一月二十四日向北檢執行科報到，已服刑七個多月。

