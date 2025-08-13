為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    婦如廁離奇消失8年 法院宣告死亡／許婦兒︰此生不會放棄找媽媽

    8年前許婦在台大醫院斗六院區上廁所後消失，法院宣 告死亡。圖中人物與新聞事件無關。 （記者李文德攝）

    8年前許婦在台大醫院斗六院區上廁所後消失，法院宣 告死亡。圖中人物與新聞事件無關。 （記者李文德攝）

    2025/08/13 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕八年前雲林縣患有失智症的許姓婦人無故在台大醫院雲林分院斗六院區上廁所後失蹤，家屬連找八年之久，今年許婦的兒子曾男向雲林地方法院聲請死亡，法官審酌一切證據裁定許婦死亡，經過十日抗告期無人抗告，全案確定。曾男雖接受法院判決，仍強調「這一生絕對不會放棄找媽媽」。

    事件發生於二○一七年十二月四日，許婦和兒媳一起到醫院照顧中風的丈夫，凌晨一點多許婦上廁所後，有如人間蒸發不知行蹤，媳婦當下用電話通知先生，並和院方人員走遍醫院各樓層尋找，一行人從凌晨找到早上八、九點，仍不見許婦蹤影，家屬向當地派出所報失蹤人口。

    曾男表示，警方調閱周邊監視器，還是沒發現媽媽蹤影，他不放棄尋母，多年來友人推薦各種管道都嘗試過，走訪好幾間宮廟求神問卜、通靈也找不到消息，甚至還有近半年因找媽媽無法工作，多年來更會從住處騎卅公里的機車到醫院周邊找尋，還曾向民代、地方行政首長求情，也有不少朋友協助尋母。

    曾男說，去年底法院通知媽媽失蹤屆滿七年，得聲請死亡宣告，當時他還不放棄，花錢刊登報章媒體尋找，沒有相關消息後，只能讓法院依法裁定死亡宣告，家人已先為母親舉辦「儀式上」的後事，將名字寫進「公媽爐」內，但只要有一點希望，「這輩子絕對不會放棄找她」。

    當地居民說，全家人八年來用各種管道找尋，每次看見家屬出門尋母，心頭不免酸酸的，這樣孝順的精神，令人動容。

    雲林地方法院法官審酌家屬提供許婦戶籍謄本、就醫與健保紀錄，確認她都沒有相關動向，足以相信聲請人主張應屬真實，據民法規定「失蹤人失蹤滿七年後，法院得因利害關係人或檢察官聲請，為死亡宣告」，今年七月卅日裁定許婦於二○二四年十二月四日死亡，經十日抗告期，無家屬提出上訴，全案判決確定。

    台大雲林分院指出，有資深員工回憶，當年醫院許多人幫忙在院內找尋都無所獲。

