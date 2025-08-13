林智勇犯9罪 法界︰估合併執行刑約10年

宜蘭市代會主席林智勇涉貪 污賄選遭重判。（資料照）

2025/08/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭市民代表會主席林智勇因四案九罪，一罪一罰被重判廿八年；但因他在最高法院另有一件貪污案審理中，宜蘭地方法院暫不予定應執行刑。法界人士認為，林智勇圖利犯罪手法單一、雷同，加上坦承犯行，最後合併執行刑可能落在十年上下。

法界人士說，林智勇加總刑期雖高達廿八年，但法院最後會將宣告刑合併，決定一個「應執行刑」，目前卡在最高法院另有貪污案審理，宜蘭地院暫不定應執行刑，讓刑罰更符合公平正義，避免過重或過輕。

請繼續往下閱讀...

法界人士表示，應執行刑主要採「最長期以上，合併刑期以下」原則，刑期會落在最重宣告刑和所有刑期的總和範圍內，以宜蘭地院九罪為例，最重宣告刑為五年十個月，林智勇的最低刑期會以此為基準往上定，但不能超過廿八年一個月，林智勇犯罪事實均為借牌投標，手法單一、雷同，加上坦承犯行，概估應執行刑可能會在十年左右。

另名林姓律師補充，法官要定應執行刑，主要考慮的就是被告的犯後態度、惡性是否重大、對社會所生危害程度、有無悔改意圖等，七、八年到廿年都有可能，彈性與範圍很大。

林智勇案中，還有時任宜蘭市公所主秘楊秀川（現為衛福部組長）、時任宜蘭市公所秘書室主任黃仁甲、時任宜蘭市公所清潔隊長周舜虞等三名公務員，明知林智勇借牌投標卻未揭露，均涉犯貪污圖利罪。

合議庭考量他們當時身處環境及壓力，因一時失慮，加上偵查中自白也有悔意，圖利犯行配合林智勇而非主體；楊秀川判處二年，緩刑四年，褫奪公權四年。黃仁甲一年八月，緩刑三年，褫奪公權三年。周舜虞一年十月，緩刑三年，褫奪公權三年。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法