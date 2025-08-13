高雄仁武洗腎婦猝死 居服員報警逮同居人

高雄仁武分局正釐清婦人死因。 （記者洪臣宏攝）

死者臉瘀青 73歲鄭男稱拍臉叫不醒 14日解剖複驗

〔記者洪臣宏、鮑建信／高雄報導〕高雄市仁武區一名六十六歲陳姓婦人臥病在床，居服員昨天前往其住宅探視時，發現她趴臥在床，已無生命跡象，並發現她臉部有瘀青，立即報警，陳婦的七十三歲鄭姓同居人當時也在場，對陳婦的猝死渾然不知，他否認對陳婦動粗，檢警訊問後將鄭男請回，將於十四日複驗釐清死因。

仁武警分局昨天上午十點接獲報案，仁武區大昌街某大樓疑似發生兇殺案，據了解，一名居家服務員到陳姓婦人住處，準備幫她洗澡時，看她趴臥在床，幫她翻身後要扶她起身，赫然發現她臉色蒼白、眼睛紅腫，驚覺竟沒有呼吸心跳，趕緊叫喚她的鄭姓同居人幫忙打一一九，鄭男也上前拍打陳婦臉頰叫喚，居服員發現陳婦臉部有瘀青痕跡，懷疑死因不單純，立即報警。

員警接獲報案後勘驗，現場無打鬥痕跡，經查詢陳姓婦人有慢性病史、長期洗腎，行動不便，才會聘請居服員協助沐浴清潔。陳婦身上沒有其它傷勢，至於臉上為何瘀青，同居男矢口否認動手毆打陳婦，並聲稱當時看陳婦疑似無意識狀似昏迷，只是輕輕拍打她的臉頰想叫醒她，不清楚陳婦何時過世，由於死因難以釐清，警方將鄭姓男子帶回調查。

橋頭地檢署檢察官施昱廷昨會同法醫，前往市立殯儀館相驗，陳婦只有臉部外傷，確切死因無法確認，由於死因仍有疑點，檢方定於十四日再解剖複驗，並開庭訊問鄭男後，下令限制住居、境管。

