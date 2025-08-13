誘變現資產 盜刷買iPhone洗錢銷贓一條龍／詐團勾結3C賣場經理 削3千萬

檢警查扣詐團主嫌使用的瑪莎拉蒂轎車。 （記者余瑞仁翻攝）

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園地檢署指揮刑事警察局電信偵查大隊等單位破獲一樁假檢警盜刷洗錢案，追出有黑幫背景的詐團發展出新型態手法，先以詐術取得被害人信用卡等金融資訊，再誘騙被害人將資產變現後匯入信用卡繳款帳戶，提高信用卡額度後，再將被害人信用卡綁定車手行動裝置以「Apple Pay」行動支付，繼而勾結知名3C賣場德誼數位主管安排旗下門市配合盜刷五七五支蘋果手機等，再透過特定通訊行銷贓，短短半年海削近三千萬元，已知有廿二人受害。

德誼數位門市配合盜刷 22人受害

桃園地檢署昨偵結，將涉案具四海幫背景的卅二歲主嫌連辰凱、連鎖通訊行四十八歲女老闆陳瑞滿、四十三歲金主洪銘常、德誼數位卅六歲女經理路智婷等廿二名嫌犯依違反組織犯罪防制條例、詐欺犯罪危害防制條例、刑法加重詐欺取財、洗錢防制法等罪嫌起訴，其中主嫌連男、陳女、洪男及另三名詐團成員先前由檢察官向桃園地院聲押獲准，後陸續交保僅陳瑞滿仍在押。

檢警於二月間接獲報案，被害人稱遭詐團以假檢警聯繫誆稱涉及洗錢，需將金融資訊全部提供給檢警查證，詐團隨即要求被害人變賣可動用股票等資產後，將錢匯入信用卡繳款帳戶以提高刷卡額度至三百萬餘元不等，再將被害人信用卡綁定至車手所持用行動裝置，以「Apple Pay」至德誼數位商旗下北區多個門市購買大量iPhone高價手機等，致使多名被害人一日內損失達數十萬至三百餘萬元。

其中，德誼數位北區經理路智婷為求達到業績並謀取獎金，涉當假檢警詐團內應，指示所屬門市店長等於知情該交易行為顯為盜刷，仍配合放行結帳出貨。

專案小組並追出，詐團主嫌連男於旗下成員盜刷取得高價iPhone等商品後，將贓物交由陳女找來金主洪男以市價八五折價格收購，陳女再利用自己經營的三家通信行銷贓，此集團從詐騙、盜刷、銷贓等一條龍犯罪模式下，短短不到半年詐得近三千萬元。

主嫌連辰凱等22人起訴

全案由桃園地檢署檢察官黃世維指揮刑事局、桃園、新竹警方偵辦，五、六月間發動數波搜索拘捕行動，拘捕詐團、通信行、金主、德誼數位經理路女及店長等廿二人到案，昨偵結起訴。

