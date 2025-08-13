5連霸宜蘭市代會主席 林智勇涉貪、賄選 一審重判28年

5連霸宜蘭市代會主席林智勇涉貪污、賄選，被重判28年。（資料照）

2025/08/13 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕五連霸無黨籍宜蘭市民代表會主席林智勇，涉入宜蘭河濱公園採購等弊案，被查出借牌投標獲取不法利益，另也涉入賄選等案；宜蘭地方法院昨依違反貪污治罪條例圖利罪、政府採購法、選罷法等共九罪重判，刑期加總達廿八年一個月；不過，法院表示，林智勇因最高法院仍有貪污詐取財物未遂罪審理中，為避免重複裁定，暫不予定應執行刑。

多項採購弊案、賄選 9罪判刑

五十一歲林智勇，曾因假車禍詐保百萬未遂，被判刑四年六月停職中，仍在上訴三審；不料，又被檢調查出借牌投標獲取不法利益及賄選，包括宜蘭河濱公園環境維護等採購案、租用清潔車輛採購案、金六結環保公園採購案，以及二○二二年宜蘭市民代表選舉賄選案。

宜院昨宣判，林智勇犯貪污治罪條例之公務員共同犯對於主管、監督事務圖利罪共四罪，分別判刑五年十月、兩罪五年六月、五年四月，均褫奪公權六年。另犯政府採購法借用他人名義及證件投標罪共四罪，其中三罪各判八月、一罪判九月，合計沒收不法所得八三八萬餘元。另，林智勇賄選買票被判三年二月，褫奪公權五年。

法官批林將政府資源視為己有

法官批林智勇身為市民代表會主席，竟利用自身職權之便，隱瞞自身即為標案最終利益歸屬者，未恪遵法令而進行圖利，形同將政府資源視同個人資源濫用，敗壞官箴。

林智勇出身政治世家，三十二歲首度當選宜蘭市民代表就當選主席，之後完成五連霸。

