騙助整地倒廢土 破香山廢土集團起訴11人

香山地區廢土集團，由地政士尋找閒置土地，藉故協助 整地或強行開挖，傾倒廢土，導致山坡保育地原貌遭破 壞及污染。 （新竹地檢署提供）

2025/08/12 05:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕吳姓男子以新竹市香山區豐旭商行為據點，找來陳姓不動產地政士共組「香山地區廢土集團」，由地政士尋找閒置土地，藉故協助整地或強行開挖，傾倒土石方、營建廢棄物牟利，導致山坡保育地原貌遭破壞及污染。新竹地檢署歷時多月蒐證，昨將十一人依違反水土保持法、山坡地保育利用條例、廢棄物清理法以及刑法竊佔、強制、恐嚇取財等罪嫌提起公訴。

檢方審酌集團長期、多地點非法傾倒，涉案地點廣泛、手法隱蔽且反覆，情節重大、金額龐大，嚴重破壞地貌與環境，建請法院依法量刑，宣告沒收犯罪所得及相關運輸機具。

檢警調查，「香山地區廢土集團」至少涉及新竹市見樂段、延壽段、香山區師院段等山坡保育地以及海山段土地等四案。二○二三年七月吳男指示同夥與地主接洽，假借合作名義要求配合傾倒土石整地，部分地主反對仍強行進場，回填來源不明工地營建剩餘土石方。

二○二三年九、十月間，吳男等人未取得地主同意，持「整地委託書」誤導取信，進場傾倒土石方及營建廢棄物。地主發現違法開挖且不同意和解，吳男竟指示同夥羅男出面恫稱並作勢毆打，以暴力恫嚇同夥的陳姓地政士、洪男，以便轉嫁刑責和損失，並要求籌款五百萬元，並須先支付十萬元，否則不得離開，還強逼錄下對違法開挖情事全權負責的自白影片，陳、洪兩人因畏懼當晚交付五萬元，事後羅男又多次施壓，洪男經親友透過不知情的市議員將一百八十萬元轉交吳男。

新竹地檢署指揮警方會同竹市府蒐證，偵破以吳男為首，透過地政士掩護的「香山廢土集團」的大規模非法傾倒廢棄物案件。 （新竹地檢署提供）

