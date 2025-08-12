退休伯賣地投資遭詐4600萬 車手帶槍控場4人落網

警方查扣的制式手槍及子彈。（警方提供）

2025/08/12 05:30

〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓阿伯賣地獲得逾三千萬元，加上退休金及積蓄，日子過得相當安逸，卻因誤信假投資陸續投入四千多萬元，直到發現遲未出金才驚覺被騙報案，警方約出車手交易逮捕四人，其中游男怕黑吃黑，甚至攜帶制式手槍控場，游等三人遭羈押，檢方也在近日偵結起訴。

經查，林姓阿伯（七十五歲）退休多年，子女事業有成也很孝順，根本無須煩惱的他，去年因賣地獲得逾三千萬元收入，加上原本退休金及存款，經濟狀況堪稱優渥，但阿伯仍急於尋找投資管道卻誤信臉書詐騙廣告，自去年十月至今年一月間依對方指示，先後以面交與匯款方式各六次，總計交出高達四六一九萬元。

請繼續往下閱讀...

阿伯直到遲遲未見「獲利出金」才驚覺遇詐，隨即向第四分局大墩派出所報案，警方專案小組在阿伯配合下設局誘出車手，約定交易當晚，警方見李姓車手（廿四歲）拖著裝贓款的自備行李箱現身，立即上前壓制逮人，當場查扣現金、手機、印章、存款憑據及工作證。

員警周邊布署時還發現三名男子徘徊不去，神情緊張，手機不斷接到疑似詐團來電，經盤查確認，游姓等三男與李男同屬一個詐騙群組，其中游男更是詐團高階車手，負責監控其他取款車手動態。

警方發現他隨身攜帶一把制式手槍與子彈，他供稱因擔憂當晚鉅款面交恐遭「黑吃黑」，才武裝到場確保交易安全，然當他見到李姓車手被逮，瞬間慌了手腳，竟將槍枝與包包丟進路旁店家，企圖滅證，仍被查獲。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

警方查扣贓款、存款憑據及工作證 等證物。 （警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法