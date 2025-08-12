為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    退休伯賣地投資遭詐4600萬 車手帶槍控場4人落網

    警方查扣的制式手槍及子彈。（警方提供）

    警方查扣的制式手槍及子彈。（警方提供）

    2025/08/12 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市林姓阿伯賣地獲得逾三千萬元，加上退休金及積蓄，日子過得相當安逸，卻因誤信假投資陸續投入四千多萬元，直到發現遲未出金才驚覺被騙報案，警方約出車手交易逮捕四人，其中游男怕黑吃黑，甚至攜帶制式手槍控場，游等三人遭羈押，檢方也在近日偵結起訴。

    經查，林姓阿伯（七十五歲）退休多年，子女事業有成也很孝順，根本無須煩惱的他，去年因賣地獲得逾三千萬元收入，加上原本退休金及存款，經濟狀況堪稱優渥，但阿伯仍急於尋找投資管道卻誤信臉書詐騙廣告，自去年十月至今年一月間依對方指示，先後以面交與匯款方式各六次，總計交出高達四六一九萬元。

    阿伯直到遲遲未見「獲利出金」才驚覺遇詐，隨即向第四分局大墩派出所報案，警方專案小組在阿伯配合下設局誘出車手，約定交易當晚，警方見李姓車手（廿四歲）拖著裝贓款的自備行李箱現身，立即上前壓制逮人，當場查扣現金、手機、印章、存款憑據及工作證。

    員警周邊布署時還發現三名男子徘徊不去，神情緊張，手機不斷接到疑似詐團來電，經盤查確認，游姓等三男與李男同屬一個詐騙群組，其中游男更是詐團高階車手，負責監控其他取款車手動態。

    警方發現他隨身攜帶一把制式手槍與子彈，他供稱因擔憂當晚鉅款面交恐遭「黑吃黑」，才武裝到場確保交易安全，然當他見到李姓車手被逮，瞬間慌了手腳，竟將槍枝與包包丟進路旁店家，企圖滅證，仍被查獲。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方查扣贓款、存款憑據及工作證 等證物。 （警方提供）

    警方查扣贓款、存款憑據及工作證 等證物。 （警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播