5F自拍網站 涉兒少、偷拍性影像3人收押

「5F自拍網站」涉販兒少性影像即時封網下架。（記者蔡清華翻攝）

2025/08/12 05:30

「創意私房」翻版 每月百萬人瀏覽

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署破獲「5F自拍網站」涉嫌提供或販售偷拍及兒少性影像，儼然為「創意私房」翻版，查扣現金八十五萬元，及凍結帳戶資金五百五十萬元，將經營網站的事可得公司負責人李家宏等三嫌向法院聲押獲准，並即時關閉網站，封網擴大清查，破解會員背景。

橋檢凍結帳戶 封網清查

檢方查出，「5F自拍網站」今年五月每天的使用者達五萬三千九百多人，每月瀏覽者達一百三十四萬八千多人，已上架成年偷拍色情影片達二百四十四件，未成年性影像八十二部，該網站分為一般免費瀏覽區，以及付費區，但自從黃子佼「創意私房」事件後，該網站就停止召募會員，檢方正設法破解會員背景。

請繼續往下閱讀...

橋檢主任檢察官鄭子薇、檢察官許亞文去年間偵辦多起兒少性影像遭外流案件時，發現「5F自拍網站」涉多起兒少性影像、成人偷拍外流影像案件，且屢經衛福部保護司性影像處理中心通知下架高達三百餘件，卻仍持續上傳違法影像，檢察長張春暉指示立即分案查辦。

檢察官於八月五日針對設在台北市大安區事可得公司等多處據點執行搜索，查扣現金八十五萬餘元、虛擬貨幣USDT四萬餘顆，並凍結公司帳戶內五百五十萬餘元，拘提負責人李家宏、行銷部主管吳威達及廣告商賴騏鴻等人，及傳喚多名證人到案說明；經訊問後，認李家宏、吳威達、賴騏鴻等三人犯嫌重大，有勾串共犯或證人、滅證之虞，向橋頭地院聲請羈押禁見獲准。並即時關閉涉案網站，封網擴大清查。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法