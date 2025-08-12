身障關懷協會當金庫 名模助兄吸金2.6億 3人起訴

前伊林名模蕭瑋葶與哥哥、嫂嫂三人涉 嫌侵吞身障關懷協會善款，檢方昨依多罪起 訴。 （圖翻攝自蕭女IG）

2025/08/12 05:30

蕭靖被通緝 妹妹蕭瑋葶挪用善款養狐狸、買豪宅、購7車

〔記者劉詠韻／台北報導〕男子蕭靖創立「身障關懷協會」（TDCA），期間因涉詐欺被通緝，改由妻子陳品君掛名理事長，他則擔任助理繼續操控財務，並與前伊林名模妹妹蕭瑋葶共同募款，近六年吸金逾二‧五九億元，僅一○卅二萬元用於公益，士林地檢署今年四月向法院聲請羈押禁見三人獲准，檢方昨偵結此案，依偽造文書、詐欺、公益侵占等罪起訴，並移審士林地院，法官認為三人涉案重大，有逃亡、勾串及湮滅證據之虞，裁定續押。

請繼續往下閱讀...

起訴書指出，蕭男籌備協會時，為吸引高社經地位人士加入，竟利用早年直銷客戶名單篩選對象，冒用個資向內政部申報幹部名冊，理監事名義上雖存在，實際僅蕭靖、妻子與妹妹三人掌控，亦無任何財務稽核機制。

檢方查出，蕭男自二○一九年起積欠銀行貸款與信用卡債務數百萬元，竟將協會視為「改善經濟」的工具，並與新加坡、馬來西亞等地公司簽約，約定募款額的六十％至九十％作為服務費，多年間協會支付行銷費達一‧三億元，遠超法定比例，嚴重侵蝕公益資金用途。

檢方追查，蕭靖與蕭瑋葶簽訂不動產借名登記契約，將名下林口兩處房產掛在妹妹名下後，挪用協會二百一十萬元製作薪資假金流，偽造扣繳憑單，謊稱蕭瑋葶是協會工程師、年薪二百卅萬元。二○二三年初，蕭瑋葶持假資料向銀行辦理房貸，詐得三千餘萬元，同年四月再以同手法抵押另一房產，詐得二千餘萬元。

檢方認定，蕭瑋葶明知款項來自協會挪用捐款，仍提供帳戶協助洗錢，並買房產及購入七部自用小客車，蕭瑋葶在社群媒體上常PO出豪奢生活，不僅住豪宅，開名車，還養狐狸，而陳品君與蕭瑋葶更明知蕭靖通緝在案，仍提供林口房產藏匿，並讓他以化名繼續在協會處理業務。

檢方依違反個人資料保護法、偽造文書、詐欺取財、公益侵占、背信、洗錢防制法及藏匿人犯等罪，起訴蕭靖、陳品君與蕭瑋葶三人。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

蕭靖以公益款項購入的古董級 JAGUAR XJS 3.6棕色跑車。 （資料照）

蕭瑋葶提供帳戶協助洗錢，並買房產及 購入7車；圖為白色賓士G500豪華越野 車。 （資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法