自由日日Shoot》社工：聰明約會5招 防約會性暴力

社工提供聰明約會五妙招，讓民眾交友時也能保護好自己，預防約會性暴力。圖為示意圖。（資料照）

2025/08/12 05:30

〔記者王俊忠／台南報導〕全國近年性侵害通報案件以兩造為交往關係者最多，約佔總數三成，雙方多為熟識關係，對方通常會透過漸進式討好言語或取悅行為取得被害人信任，進一步邀約出遊、製造犯罪機會。社工表示，追求浪漫兩性互動是人類內心渴望，但不能在氣氛下失去安全及危機意識，提供聰明約會五妙招，交友時也能保護好自己。

社工表示，第一招是安全環境：不要第一時間選擇居住處或不當場所的包間，讓對方誤會、也不要單獨赴約，見面或約會地點儘量在公共場合，並選擇自己熟悉的環境，外出約會前，將自己行程告知好友或請親、友陪伴前往，防遭暴力強迫時無法求援。

請繼續往下閱讀...

第二招是理智想法：約會過程不喝來路不明的飲料，離座回來後勿吃未吃完的食物，如對方要求你做不想要做的事，不論對方以博取同情、威脅、利誘，只要你不想要，就溫和堅定表達不要，包括勿提供個人私密資訊、裸露照或私密影像、肢體接觸應明確拒絕，避免遭人不當利用或威脅。

第三招合宜的行為：若發現網友有不良意圖或違反自己意願的觸碰，應即拒絕、藉機遠離、及時報案、主動求助；第四招風險的意識：每個人可設定自己不被侵犯的身體界線，相處過程多觀察對方言行，若遇到剛認識就想獨處的網友，需特別注意自身安全，發現不對勁就快「趁機離開」；第五招合適的時間：約會選在人多的時間點，如上午或下午，避免在清晨、半夜或深夜時段。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法