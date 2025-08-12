為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    自由日日Shoot》律師︰非虛構事實 難構成誣告罪

    大學副教授遭控性侵女網友無罪定讞，蔡男也反控女網友刑事誣告罪。圖為示意圖。（資料照）

    2025/08/12 05:30

    〔記者王俊忠／台南報導〕蔡姓大學副教授被控性侵女網友無罪定讞，蔡也反控女網友刑事誣告罪，但獲檢方不起訴處分；曾任法官的守諺法律事務所律師施志遠指出，誣告罪規定在刑法一百六十九條，最重本刑高達七年，因此縱使經法院判決有期徒刑六月以下，仍不可以易科罰金，可說是相當嚴重之罪。

    施志遠表示，「誣告」是指明知無此事實而故意捏造，因此若是出於誤信、誤解、誤認或懷疑有此事實，而提出告訴或檢舉，此時仍不符合誣告的定義。在日常生活中，可能因與人發生口角提告妨害名譽、或與人碰撞車禍提告過失傷害，縱然最後經檢察官偵查後不起訴，或法院審理後給予無罪判決，只要不是虛構事實，就與誣告罪的構成要件不符。

    以本案來說，施志遠表示，雖然蔡姓男副教授經女網友提告性侵，最終經法院三審判決無罪，但女網友確實曾經與蔡男同處一室，不過雙方對於是否有違反女網友性自主意願有不同的說法，刑事法院審理後，認定證據不足而判蔡男無罪確定，這也不代表女網友就有虛構事實的情形，自然不會成立誣告罪。

