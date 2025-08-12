工程師夫妻販賣大麻 竹科毒鴛鴦 處10年以上重刑

在竹科擔任工程師的澳門籍男子曾永鴻，與妻子楊紫絜涉販賣大麻，新竹地院依販賣二級毒品罪重判曾男十年十月、楊女十年七月。（資料照）

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在竹科擔任工程師的澳門籍男子曾永鴻，與妻子楊紫絜吸食大麻後，還將大麻轉售給兩人，儘管僅出售廿七公克得手五萬餘元，且夫妻辯稱無獲利不算販毒，但新竹地院認為身為知識分子的二人若非可從中獲利，何需花費勞力、時間甘冒觸犯重罰為之？最後依販賣二級毒品罪重判曾男十年十月、楊女十年七月。

辯無獲利意圖 法官不認同

法官調查，二○二三年三月廖男匯款三萬多元至楊女帳戶後，曾男與廖男交易十五公克大麻；當年八月曾男以一萬六千元賣十公克大麻給歐男；楊女又以三千兩百元賣兩公克大麻給廖男。

去年三月，警方搜索夫妻住處，扣得大麻一包、大麻霧化器一組，夫妻二人均矢口否認販毒，聲稱無獲利意圖，然而法官認為他倆均為智識正常成年人，若非可從中獲利，夫妻實不需花費勞力、時間等成本，並甘冒觸犯重罰高度風險為之，認定夫妻確有從中牟利意圖及販毒犯意。

法官審酌夫妻販賣二級毒品，戕害國民身心健康，危害社會治安，依共同犯販賣第二級毒品罪重判。

