為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    工程師夫妻販賣大麻 竹科毒鴛鴦 處10年以上重刑

    在竹科擔任工程師的澳門籍男子曾永鴻，與妻子楊紫絜涉販賣大麻，新竹地院依販賣二級毒品罪重判曾男十年十月、楊女十年七月。（資料照）

    在竹科擔任工程師的澳門籍男子曾永鴻，與妻子楊紫絜涉販賣大麻，新竹地院依販賣二級毒品罪重判曾男十年十月、楊女十年七月。（資料照）

    2025/08/12 05:30

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕在竹科擔任工程師的澳門籍男子曾永鴻，與妻子楊紫絜吸食大麻後，還將大麻轉售給兩人，儘管僅出售廿七公克得手五萬餘元，且夫妻辯稱無獲利不算販毒，但新竹地院認為身為知識分子的二人若非可從中獲利，何需花費勞力、時間甘冒觸犯重罰為之？最後依販賣二級毒品罪重判曾男十年十月、楊女十年七月。

    辯無獲利意圖 法官不認同

    法官調查，二○二三年三月廖男匯款三萬多元至楊女帳戶後，曾男與廖男交易十五公克大麻；當年八月曾男以一萬六千元賣十公克大麻給歐男；楊女又以三千兩百元賣兩公克大麻給廖男。

    去年三月，警方搜索夫妻住處，扣得大麻一包、大麻霧化器一組，夫妻二人均矢口否認販毒，聲稱無獲利意圖，然而法官認為他倆均為智識正常成年人，若非可從中獲利，夫妻實不需花費勞力、時間等成本，並甘冒觸犯重罰高度風險為之，認定夫妻確有從中牟利意圖及販毒犯意。

    法官審酌夫妻販賣二級毒品，戕害國民身心健康，危害社會治安，依共同犯販賣第二級毒品罪重判。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播