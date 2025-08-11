運將違規左轉遭撞360度轉 17歲女乘客拋飛亡

多元計程車遭賓士車攔腰撞上，坐在右後座的少女噴飛車外重創亡。（記者陸運鋒翻攝）

朱女未繫安全帶 親友要求吳男下跪

〔記者陸運鋒／新北報導〕多元計程車吳姓司機昨晨載十七歲朱姓女乘客，行經新北市中和區違規左轉，遭對向無照莊姓駕駛攔腰撞上，導致未繫安全帶的朱女被拋出車外，頭部重創當場身亡，起初吳男吹氣有酒精反應，警方一度懷疑是酒駕肇事，直到吳男抽血檢驗並出示氣喘藥才排除飲酒，詢後將二人依過失致死、公共危險等罪嫌送辦。

運將、無照賓士男送辦

中和警分局調查，熱愛射飛鏢的朱女前天晚間，與友人在新北永和頂溪捷運站外飛鏢用品店聚會，昨晨一時許結束後，朱女用手機叫了多元計程車，由五十五歲吳男載往中和區中正路友人住家。

據知，吳男途中行經中和環河西路三段左轉光環路二段時，未等左轉燈號亮起就轉彎，遭對向五十五歲莊男駕駛賓士轎車猛烈撞擊，導致多元計程車旋轉三百六十度，右後座未繫安全朱女從左後座車窗拋飛，頭部重擊地面、鮮血直流。

警、消獲報趕抵時，發現朱女頭部重創身亡，查看後座的安全帶都沒扣上，研判是沒繫安全帶才被拋飛，吳男則頭部及手部擦傷送往衛福部立雙和醫院治療，至於莊男則右手輕微挫傷，不需就醫。

朱父認屍癱軟痛哭

朱父接獲通知到場認屍時，癱軟在地悲痛哭喊，由於父親節才剛過，令在場人士都為之鼻酸；檢警昨偕同吳、莊二人在殯儀館相驗後，研判朱女死因為顱腦挫傷併開放性骨折，近廿名親友群起憤慨要求吳男下跪，甚至上前追打，所幸戒護的警方第一時間制止，才未釀更大衝突。

警方查出，吳男酒測值為零點一九，他辯稱沒有飲酒，是因事故發生後身體不適，噴了含酒精的支氣管擴張劑所致，經抽血檢驗後並未有酒精反應，莊男駕照早在二○一三年就被吊銷，已對兩人開單告發，至於肇事責任歸屬尚待釐清。

朱姓少女親友情緒激動，要求吳姓計程車司 機下跪。 （記者陸運鋒翻攝）

