    父火葬還是土葬 姊弟鬧上法院／罕見裁定 遺體定暫時狀態假處分

    鄧姓男子過世，子女對父親應採火葬還是土葬產生爭執，姊弟鬧上法院。（資料照）

    2025/08/11 05:30

    〔記者楊心慧／台北報導〕高雄市鄧姓男子於今年六月十五日過世，未料鄧男的子女對父親應採「火葬」還是「土葬」產生爭執，鄧男女兒主張父親遺願是土葬，鄧男兒子則要將父親火葬，姊弟最後鬧上法院，分別向法院聲請定暫時狀態假處分，高雄少年及家事法院日前准許聲請人請求，罕見定暫時狀態假處分。

    鄧男女兒主張，若辦理火葬，恐違背父親遺願及其他多數家屬的共識，且若將遺體土葬後，便無法辦理火葬；不過鄧男兒子則主張要將父親火葬，雙方則訂下時間打算以各自方式先行處理父親遺體，最後因爭吵不休，擔心被對方搶先一步，分別向法院聲請定暫時狀態假處分。

    鄧男女兒昨語帶哽咽受訪表示，父親曾多次向她與親友表達，想遵循土葬，她已備妥合法墓地與棺木，盼能依父親遺願送他最後一程；但父親現任配偶及其所生兩子堅持火葬，甚至當她與弟妹們從殯儀館請回父親的神主牌，想讓他回家一趟，卻被拒之門外，甚至報警驅趕。

    鄧男女兒說，父親生前留下的老家，產權仍在已過世的爺爺名下，父親生前不願過戶給現任配偶，卻在辭世後，遭父親配偶的兩子佔據，不讓父親的神主牌回家。

    「我們只是想讓爸爸回家、安穩入土，別再被冰在殯儀館裡。」她說，這場家族風波，也迫使她及兄弟姊妹要與父親配偶以及其兩子打繼承房產與讓父親入土為安等官司，只為讓父親神主牌能早日回家、順利下葬。

    根據民事裁定書內容指出，法官認為，鄧男死亡後，遺體屬共同繼承財產的一部分，但所有權內涵與其他財產權的所有權不同，僅能依法安葬，無法自由使用、收益及處分，應由家屬依比例共同決定其安葬方式，若無明確遺囑，應依「多數意見」或「應繼分過半」方式管理。

    法官裁定，鑑於家屬無法達成共識，若將遺體進行處置，屬「有急迫危險」情況，因此以「定暫時狀態處分」的方式加以限制。

    有民事法官透露，實務上曾發生因繼承財產的糾紛而不處理遺體，沒聽過有聲請及裁定遺體「定暫時狀態假處分」案例，雖不能確定是否為首例，但此種案例相當罕見。

