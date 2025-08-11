車手假意悔悟獲減刑 檢批助長詐欺

車手假意悔悟即可輕易獲輕判， 檢批助長詐欺犯罪。（資料照）

2025/08/11 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市豐原區於上月初，發生震驚社會的王家五口死亡案，這家人生前遭詐騙千萬元，詐騙再度成為全民公敵，台中地檢署為求打擊猖獗的詐欺，對重大或特殊詐欺案，會由檢察官具體求刑，但法官未必採納，輕判理由包括坦承犯行、角色邊緣、年紀尚輕等「抽象用詞」，對此，中檢曾於一宗起訴案中質疑，車手用上述空洞理由，即可輕易獲輕判，恐將造成民眾爭相投入這種「穩賺不賠」偏門產業的嚴重後果。

車手蔡仁祥前年詐得八十萬元，他認罪並宣稱年輕思慮不周、願意悔改，一、二審都輕判九月徒刑，更扯的是三審，認為蔡男坦承犯行，還能再減刑，撤銷發回二審，二審又減刑一個月，改判八月徒刑，諷刺的是，蔡男就在上訴三審時，他又當車手騙走一五○萬元，台中地檢署對於第二案，起訴並具體求處四年以上之刑，台中地院雖然也認為蔡的悔悟是虛假，卻僅判處三年八月，還是低於檢方求刑。

中檢檢察官戴旻諺就在蔡男第二案的起訴書指出，部分法官以坦承犯行、角色邊緣、年紀尚輕或有悔意等「抽象用詞」輕判車手，低估車手的惡性與危害，如果詐團沒有車手，再多的騙術都是空談，車手不是邊緣角色，是詐欺組織的「基石」。

戴旻諺強調，車手年輕就能獲得輕判，毋寧是鼓勵有心行騙的人，「趁年輕，趕快做」，至於思慮不週、已有悔悟之說，以蔡男一案觀之，根本是虛情假意，只為妄求輕刑而無真實悔改。

他強調，部分車手詐款上百萬元以上，一般守法上班族，省吃儉用一、兩年都還存不到這筆錢，車手沒被抓就能大撈一票，被抓也是輕易獲得輕判，又如何避免社會大眾「棄守底線，魚貫投身詐騙產業？」。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

