近6年犯11罪 出獄3個月又當車手／詐騙累犯被逮跪哭 法官輕判

有11項竊盜與詐欺前科的許男，出獄不到3個月當車手被 抓，他當場下跪。 （記者張瑞楨翻攝）

2025/08/11 05:30

一度裝傻說「我怎麼了？」

〔記者張瑞楨、歐素美／台中報導〕有十一項竊盜與詐欺前科，曾向法官信誓旦旦「隨時警惕教訓」不再犯的許姓水泥工，今年二月才出獄，不到三個月又當詐欺集團車手，取款一百萬元被捕時，他當場下跪拭淚，一度裝傻說「我怎麼了？」，台中地檢署聲押獲准後，以他屢犯詐欺等理由，起訴並具體求處一年二月以上之刑，台中地方法院卻認為，他未遂又坦承犯行，「非毫無悔悟之心」，輕判十一月徒刑。

檢將審酌上訴 以符合社會期待

中檢針對此案研擬是否上訴中，襄閱主任檢察官林宏昌指出，如果法院量刑不當或過輕，檢察官將審酌個案情節適時上訴，以符合社會公義與民眾的期待。

判決書顯示，高職肄業、離婚、日薪二三○○元的廿八歲許姓水泥工，六年前借不知情好友的銀行帳戶，將帳戶轉交詐團，導致好友淪為人頭，他再兩度領出被害人匯款共十萬元交給上級，獲得報酬三千元，桃園地方法院依加重詐欺取財罪各判一年二月、一年三月，他上訴二審並誓言「今有此次教訓，終生謹記，隨時警惕」，高等法院認為他上訴有理，各減一、二月徒刑，兩罪各判一年一月確定。

他近六年來觸犯的十一項竊盜與詐欺罪，法院裁定合併執行三年四月，今年二月十二日出獄不久，「終生謹記，隨時警惕」即忘得一乾二淨，五月九日假冒買賣虛擬貨幣的商人，到台中市大雅區向李姓被害人取款一百萬元，大雅警分局員警圍捕時，他見無路可逃，竟下跪拭淚反問警察「我怎麼了？」，他一度拒絕解開手機的密碼鎖，不讓警察檢視手機訊息，台中地檢署聲押獲准。

不過，許男之後坦承犯行，他宣稱在臉書找到「偏門工作」，依上級指示當車手取款，中檢依加重詐欺未遂等罪名起訴，並強調許男素行不佳，屢犯詐欺取財罪，建請量處一年二月以上之刑。

台中地方法院卻認為，許男雖是累犯應加重其刑，但他未遂且「對犯行供認不諱，非毫無悔悟之心」，不採納檢方求刑意見，依加重詐欺未遂罪輕判十一月，可上訴。

