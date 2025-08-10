追秋刀魚群撞沉遠洋漁船 判賠4400萬

高雄籍「再發八號」漁船在日本外海捕撈秋刀魚時，撞沉高雄籍「瑞盈號」遠洋漁船。 （翻攝自國家運輸安全調查委員會的調查報告）

2025/08/10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄籍「瑞盈號」遠洋漁船在日本海域撈捕時，遭同為高雄籍「再發八號」漁船撞擊沉沒，「瑞」船上六十一人被「再」船救起，無人傷亡。保險公司認為，「瑞」號沉沒與「再」號有關，提告索賠四千四百萬元；法官審理認定，事發前「再」號只顧著找秋刀魚群，未注意海況而肇事，依此判船長和船公司全數賠償四千四百萬元。

船長和船公司一起賠

判決指出，二○一九年六月十九日瑞盈號自高雄港出發，前往北太平洋漁區捕撈秋刀魚，九月十日當地時間清晨四時，「瑞」號在日本釧路港東方七九六浬處公海下網撈捕秋刀魚時，突遭同為高雄籍的「再發八號」漁船撞擊，「瑞」號船艙嚴重受損進水，一個小時後就沉沒，船上六十一人（四名台籍、廿九名印尼籍、廿八名菲律賓籍）被「再」號漁船救起，人員均安。

由於「瑞」號有保險，事後由保險公司理賠四千四百萬元給「瑞」號的船公司；不過保險公司調查認為，肇事原因是「再」號沒注意海況造成，因此向「再」號和所屬船公司提告索討這筆鉅款。

高雄地院審理時，「再」號及船公司辯稱，事發時現場海域有濃霧、能見度差，加上「瑞」號沒有開啟船上燈具，「再」號吳姓船長才未發現「瑞」號。但法官根據「國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告」，確認「再」號在事故發生前，已撈捕完一批秋刀魚，該船忙於尋找下一批魚群，才會沒有注意海況導致發生碰撞，事故原因與「瑞」號無關，是「再」號的單獨過失，判「再」號船長和船公司賠償四千四百萬元；可上訴。

