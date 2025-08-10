為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    神鬼盜刷男 拿女卡爽住飯店3天

    黃男連偷3人錢包盜刷20萬，還用女被害人證件入住台南老爺行旅兩晚，飯店卻沒發現異常。（飯店提供）

    黃男連偷3人錢包盜刷20萬，還用女被害人證件入住台南老爺行旅兩晚，飯店卻沒發現異常。（飯店提供）

    2025/08/10 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕慣竊黃姓男子連偷三位被害人的信用卡，四處盜刷購物、買精品，還持用一名女被害人證件到台南「一個人的旅行」爽住高檔飯店三天，也沒被發現，總共盜刷廿多萬元後才落網。台南地院以其觸犯六罪，每罪量刑三至五月，合計被判一年九月有期徒刑，待各案審結確定後再合併執行刑度。

    連偷3人盜刷20萬

    這名神鬼盜刷手，過去就犯下類似罪行遭判刑入獄，前年二月執行完畢出獄，不到一年又犯案。他於去年一月至二月間，分別在不同地點行竊他人信用卡，手法包括徒手竊取、趁人不注意下手，以及利用網路交友接近被害人。

    出獄不到一年又犯案

    他先在去年一月間，偷走陳姓男子的信用卡，到麥當勞、肯德基等餐廳買吃食，又去新光三越西門店盜刷購物，共刷十一筆、金額二萬六千多元。

    九天後，黃男利用同志交友軟體認識董姓男子，相約到民宿見面，趁董男進浴室洗澡時，從對方的後背包夾層皮夾內竊走兩張信用卡，立即於當天下午到百貨公司盜刷九萬二千五百多元買精品，他在簽單上簽英文名「Deni」，專櫃人員也未起疑，接著於隔天上境外網站購買遊戲點數。

    黃男還偷走一名潘姓女子的錢包，用潘女的證件到台南一家飯店登記住宿三天兩夜，享受「一個人的旅行」。去年二月，黃男又拿走周姓男子的信用卡，前往購物中心的運動用品店、金飾櫃位盜刷，以及在超商、藥局進行多筆小額消費，刷了八萬三千多元。

    南院統計，黃男犯三個竊盜罪，每案各判刑三月，盜刷行為觸犯偽造私文書罪分別判刑四月與五月，使用潘女證件住飯店還同時違反個資法判三月，合計判刑一年九月。黃男還有數案在其他法院審理中，尚未審結。

