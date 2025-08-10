詐237萬賠6千就耍賴 二審判關不減刑

車手蔡耿豪詐騙婦人237萬元，卻只賠6000元，他以和解為由聲名輕判，被法官質疑是「假和解」駁回。圖為警察抓車手，非新聞當事人。（警方提供）

〔記者張瑞楨／台中報導〕詐財二三七萬元，妄想只賠六千元獲輕判！男子蔡耿豪去年當詐欺集團車手，與男子蔡牧樺向劉姓婦人詐財，蔡牧樺詐得五十萬元，蔡耿豪接手詐得二三七萬餘元，一審法院判蔡耿豪一年四月、蔡牧樺一年三月徒刑；蔡耿豪上訴稱，自己改過自新，努力賺錢賠償劉婦和解，量刑卻比沒和解的蔡牧樺重，聲明減刑輕判。但其上訴理由被二審法官打臉，二審認為蔡耿豪詐得的金額遠高於蔡牧樺，且只支付六千元給被害人就食言而肥，顯見無積極賠償誠意，駁回上訴不予減刑。

判決書指出，卅三歲從事輕鋼架工作的蔡耿豪，與十九歲從事服務業的蔡牧樺為詐騙集團成員，假冒投資公司專員向劉婦詐財，蔡牧樺先於去年二月詐得五十萬元，蔡耿豪接手於三月間，兩度向劉婦各詐得一七五萬元、六十二萬餘元，合計二三七萬餘元。二人落網後，蔡牧樺宣稱沒獲得酬勞，蔡耿豪承認有拿到二萬三千元酬勞。

台中地院審理時，蔡牧樺指自己無力賠償劉婦，蔡耿豪則與劉婦和解，願意分期賠償，每期支付三千元；法官將二人各判刑一年三月、一年四月，犯罪所得沒收。蔡耿豪上訴二審，指自己一時失慮，已領悟詐欺對社會的危害，深感悔意，決心改過自新，從事正當職業努力賺錢賠償，一審量刑沒考量他與劉婦和解，判得刑度比沒和解的共犯蔡牧樺一年三月還重，違反比例原則，聲明請求減刑。

高等法院台中分院不認同上訴理由，指蔡耿豪雖坦承犯行，但沒繳回犯罪所得，且他共詐得二三七萬餘元，遠高於蔡牧樺的五十萬元，犯罪情節比較重，與劉婦和解卻僅支付二期共六千元，即毀約沒再支付，顯示他無積極賠償誠意，據此駁回上訴；還可上訴。

