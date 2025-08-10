為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    黑紙洗美金 詐燒烤店1700萬

    法國籍男子「利馬」（左２）以「黑紙洗美金」詐術，騙走燒烤店老闆1700萬。（警方提供）

    法國籍男子「利馬」（左２）以「黑紙洗美金」詐術，騙走燒烤店老闆1700萬。（警方提供）

    2025/08/10 05:30

    騙台幣可變成美金

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕法國籍男子「利馬」運用「黑紙洗美金」詐術，去年十月間前往桃園市一家燒烤店，向老闆騙稱他能將台幣洗成美金，當場示範後，老闆信以為真，交給對方七百萬元現鈔；利馬得手後食髓知味，再以「把鈔票洗壞了」為由，誘使老闆又拿出一千萬元台幣，總共得手一千七百萬元；事後老闆發現利馬用假鈔騙人，報警將他逮捕到案，桃園地檢署依詐欺罪將利馬起訴，同時通緝利馬的在逃同夥。

    加藥水魔術手術使詐

    「黑紙洗美金」源起於非洲國家的詐術，手法為澱粉添加優碘溶於水後，均勻鋪在美鈔等紙鈔上，風乾後紙鈔表面會染黑，即為「黑紙」，將黑紙放入攙有維他命C成分的水中，加熱攪拌，就能還原為美金等紙鈔。騙徒通常會先用黑紙真鈔示範，見對方上鉤，再以一般紙張或假鈔製成黑紙，騙人花錢兌換或購買。

    閒聊混熟再釣大魚

    檢警追查，五十四歲利馬來台後，去年十月前往燒烤店，與同夥花不少時間和老闆閒聊，待熟識後，利馬佯稱能將台幣洗成美金，還表演了「黑紙洗美金」，讓老闆相信可一舉致富，交付七百萬元台幣。

    兩老外一落網一通緝

    利馬見燒烤店老闆上當，還想再騙，佯稱七百萬台幣在洗成美金時毀壞，去年十一月又從老闆手中騙走一千萬元台幣。未料老闆事後打開利馬準備的道具，發現竟是一堆假鈔，才發覺上當，向桃園警分局報案，警方今年四月間查獲利馬，其同夥仍在逃，疑已出境。

