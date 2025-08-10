為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    侵入台中大里民宅 竊走總值1400萬保險箱 警追到台南逮2賊 聲押獲准

    楊姓、羅姓兩名「保險箱大盜」侵入民宅，將總價值1400萬元的保險箱竊走，警方逮捕2人送辦並聲押獲准。（記者陳建志翻攝）

    楊姓、羅姓兩名「保險箱大盜」侵入民宅，將總價值1400萬元的保險箱竊走，警方逮捕2人送辦並聲押獲准。（記者陳建志翻攝）

    2025/08/10 05:30

    〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區發生一起民宅保險箱整個被搬走的千餘萬元驚天竊案！楊姓、羅姓兩名「保險箱大盜」侵入民宅，將內有現金、珠寶、支票總價值達一千四百萬元的保險箱竊走，警方獲報後，動員廿多名警力循線南下追緝，二天後在台南逮捕二人，追回上千萬元現金等贓物，不排除二人事先鎖定目標預謀犯案，檢方訊後向法院聲請羈押二人獲准，全案持續追查其餘贓物及是否還有藏鏡人。

    竊嫌駕車到透天厝 熟練入屋行竊

    據了解，受害人是一名事業規模不小的工廠老板，案發後態度低調，二嫌也對犯案動機及犯行細節多所保留。

    保險箱竊案發生在本月三日下午二點多，有毒品前科的四十四歲楊姓男子及亦為四十四歲的同夥羅姓男子，侵入大里區一戶透天民宅，搬走裡面放有一千多萬現金，還有珠寶、支票等總價值約一千四百萬的保險箱；事發後，霧峰警分局列為重大竊案全力追緝。

    警方過濾相關監視器畫面，查出兩名竊嫌駕車到場，熟練地進入屋內行竊，擴大調閱監視器以車追人，發現竊嫌得手後，先駕車到南投棄車再繼續南下，一路追蹤至五日晚間九點多，查出兩人駕車出現在台南市區，警方包夾將車攔下逮人，二人已將保險箱打開丟棄，部分贓物就放在車上，警方追回不少現金、珠寶。

    部分贓物下落不明 追有無藏鏡人

    二人落網後，對於犯案過程、為何行竊等避重就輕，另有部分贓物也下落不明，檢察官訊後向法院聲押獲准，全案擴大偵辦中。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播