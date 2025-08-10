侵入台中大里民宅 竊走總值1400萬保險箱 警追到台南逮2賊 聲押獲准

楊姓、羅姓兩名「保險箱大盜」侵入民宅，將總價值1400萬元的保險箱竊走，警方逮捕2人送辦並聲押獲准。（記者陳建志翻攝）

2025/08/10 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區發生一起民宅保險箱整個被搬走的千餘萬元驚天竊案！楊姓、羅姓兩名「保險箱大盜」侵入民宅，將內有現金、珠寶、支票總價值達一千四百萬元的保險箱竊走，警方獲報後，動員廿多名警力循線南下追緝，二天後在台南逮捕二人，追回上千萬元現金等贓物，不排除二人事先鎖定目標預謀犯案，檢方訊後向法院聲請羈押二人獲准，全案持續追查其餘贓物及是否還有藏鏡人。

竊嫌駕車到透天厝 熟練入屋行竊

據了解，受害人是一名事業規模不小的工廠老板，案發後態度低調，二嫌也對犯案動機及犯行細節多所保留。

保險箱竊案發生在本月三日下午二點多，有毒品前科的四十四歲楊姓男子及亦為四十四歲的同夥羅姓男子，侵入大里區一戶透天民宅，搬走裡面放有一千多萬現金，還有珠寶、支票等總價值約一千四百萬的保險箱；事發後，霧峰警分局列為重大竊案全力追緝。

警方過濾相關監視器畫面，查出兩名竊嫌駕車到場，熟練地進入屋內行竊，擴大調閱監視器以車追人，發現竊嫌得手後，先駕車到南投棄車再繼續南下，一路追蹤至五日晚間九點多，查出兩人駕車出現在台南市區，警方包夾將車攔下逮人，二人已將保險箱打開丟棄，部分贓物就放在車上，警方追回不少現金、珠寶。

部分贓物下落不明 追有無藏鏡人

二人落網後，對於犯案過程、為何行竊等避重就輕，另有部分贓物也下落不明，檢察官訊後向法院聲押獲准，全案擴大偵辦中。

