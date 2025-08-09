為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    竹聯明仁會前會長京葵 組織犯罪起訴

    竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰被依組織犯罪等罪起訴。（資料照）

    竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰被依組織犯罪等罪起訴。（資料照）

    2025/08/09 05:30

    〔記者王定傳／台北報導〕竹聯幫仁堂明仁會前會長「京葵」林立騰，涉指派手下「總顧問」劉耀銘，命小弟對外開發討債案及執行暴力討債，台北地檢署昨依違反組織犯罪條例的「指揮犯罪組織、以言語明示或暗示其等為犯罪組織成員，而要求他人履行債務」罪、以及刑法「恐嚇取財」未遂等罪起訴林男；檢方認定其他幫眾劉耀銘、前總召余少弘等九人，也分涉組織犯罪、刑法加重強盜、私刑拘禁等罪，全案共十人起訴。

    派手下暴力討債、恐嚇取財

    檢警追查，林、劉二人涉指揮余男等人在外開發討債案，將案件帶回台北市中山區據點後，由劉男親自或帶小弟討債，總計涉及五起暴力討債案，其中一案的被害者阿強（化名）與江姓男子發生車禍，經法院判決須賠六十九萬餘元，卻遲未給付，江找上明仁會幫忙討債。

    檢警查出，今年一月，明仁會成員趁阿強進入據點還款十萬元之際，拉下鐵門拘禁，以阿強在網路上嗆明仁會等由，逼他簽下兩張本票合計一○五○萬元，隨後將阿強持本票的照片製成海報，前往其住處附近張貼，被害人被迫搬家；討債成員還打電話恫嚇「把你小孩子抓過來兩隻腳打斷」等語，林立騰更接過電話，亮出名號：「我叫京葵」致阿強心生畏懼。

    檢警今年四月前往明仁會據點攻堅，查出劉男另涉製造含二級毒品依托咪酯的「喪屍煙彈」，以及販售三級毒品K他命，曾以一○四萬元賣出兩公斤K毒。

