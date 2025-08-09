錄造謠影片求入詐團 遭上傳出賣

警方將廖姓男子（中）移送法辦。（警方提供）

2025/08/09 05:30

觸恐嚇公眾等罪被求重刑

〔記者周敏鴻／桃園報導〕廖姓、黃姓男子欲加入詐騙集團，上月間應徵時，詐團幹部要求二人須錄製影片，並在影片中講出「什麼狗屁總統啊，七月底我會在台灣所有機場安裝炸彈」、「館長萬歲，紅星萬歲」等語，後來二人不想再為詐團工作而離開，影片馬上被上傳到通訊軟體散布；桃園地檢署認定二人違反民用航空法「散布危害飛航安全之不實訊息」、刑法「恐嚇公眾」等罪，昨他們起訴，請求重判。

不想再為詐團工作遭報復

廿二歲廖男、廿五歲黃男配合詐團錄製的影片，被傳上通訊軟體後，航警局刑警大隊獲報，上月廿日報請桃檢偵辦，檢警隔天拘提廖男到案，訊後聲押獲准，接著再逮捕黃男，訊後諭知十萬元交保。

廖、黃二人供稱，因為缺錢，上個月透過網路應徵詐團工作，詐團幹部要求他們錄製影片，以保證他們會努力工作，未來若不從指揮或「黑吃黑」，就會散布影片。二人後來拒絕再幫詐團工作，之前錄製的影片即被詐團上傳通訊軟體。

桃檢認為，二人錄製弱化國家認同、不滿國家施政內容，還揚言於國內各機場放置爆裂物等危害飛安的恐嚇公眾不實訊息，對公眾安全影響甚鉅，建請法官從重量刑，速辦嚴懲，以儆效尤。

警方將黃姓男子（中）移送法辦。（警方提供）

