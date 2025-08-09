大貨車國道與警飛車15公里 單純違停搞成罰25萬扣牌照

大貨車違停，警方先拍照取締。（竹山警方提供）

2025/08/09 05:30

大貨車亂停 駕駛拒警攔查

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣竹山警分局日前取締大貨車道路違停，因車輛妨礙交通，便在附近找尋駕駛，不久四十歲黃男現身駛離，但面對警方攔查，卻拒檢加速逃逸，警方一路追上國道，展開十五公里飛車追逐，最後黃男自知難逃法網才停車受檢，警方依沿路闖紅燈、不服取締、拒絕過磅等十項違規，最高開罰廿五萬三千四百元罰緩，並吊扣駕照及吊銷牌照，原本僅為違停等較輕微的違規，如今被重罰實在得不償失。

竹山警方表示，當時發現大貨車違規停車，先拍照逕行舉發，之後駕駛黃男見警離去，駕車沿路狂飆，員警示意停車受檢，貨車仍加速逃逸，沿路闖紅燈、變換車道未打方向燈、跨越禁止變換車道線，並試圖阻擋警車攔查。

闖紅燈、拒過磅…10項違規

黃男接著還開上國道三號，從竹山鎮南雲交流道北上逃逸，一直到名間交流道發現警方追捕，才下國道受檢，自稱未聽到警笛聲、未見攔停才沒停車。

警方說，該車原本只是違停，以及載運土方未依規定使用專用車斗，但黃男移車後發現警方攔查，鋌而走險逃逸，加上駕駛的曳引車未掛後車牌可罰三萬六千元和吊銷牌照，不服指揮過磅罰九萬元，不服稽查取締罰三萬元、並吊扣駕照六個月。

得不償失 本來只要罰數千

此外，還有未於車斗標示車牌號碼可罰一千八百元，違規停車一千二百元、闖紅燈五千四百元、不遵守道路交通標線一千八百元、未依規定使用方向燈三千六百元、大燈損壞未修復三千六百元，共計十項違規，總計最高可處廿五萬三千四百元罰緩。

南投縣竹山警方取締大貨車違停，不料大貨車駕駛拒檢逃逸，還與警方在國道展開飛車追逐。（竹山警方提供）

