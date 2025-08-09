防家暴凶殺 最高檢建議設告警機制

檢察總長邢泰釗。（資料照）

導入科技 家暴者接近被害人就主動示警、求救

〔記者王定傳／台北報導〕近來重大家庭暴力案件頻傳，即使法院已核發保護令，仍發生被害人遭傷害或殺害憾事。檢察總長邢泰釗十分關心，最高檢察署因此參考、借鏡歐美制度，建議主管機關建構類似災防告警機制，在加害人違反保護令接近被害人或進入特定區域時，即觸發示警通知，主動示警被害人，強化預防功能，確保被害人實質安全，提升保護令實效，防止憾事發生。

最高檢指出，司法實務上，家暴加害人熟知被害人日常作息，一旦衝突產生，難以遏止侵害。研究指出，當被害人試圖求助、掙脫、聲請保護令時，加害人受到刺激，被害者人身安全可能遭遇更大威脅，因此法院若於核發保護令時，對高風險家暴個案輔以科技監控，以便即時掌握加害人動態。

最高檢表示，目前國內災防告警系統已相當成熟，例如地震告警，若能利用於家暴案件，於加害人違反保護令時事先警示被害人，加以防範，有機會阻止憾事發生。最高檢法學研究中心研究確認，若對家暴案加害人、被害人雙方進行追蹤定位，並建立主動示警通知制度，應屬可行。

最高檢以西班牙將家暴案納入科技監控為例，表示西班牙的監控方式為「雙邊進行」，加害人配發可繫於手腕或腳踝的發射器，以及可進行追蹤定位的行動電話。

受害者亦攜帶具有GPS及3G功能手機，除可追蹤加害者位置，兩個設備相距一定距離時觸發警報，若過於接近，被害者更可透過設備發出求救信號，即使手機沒訊號也能發出警報。

法國制度與西班牙相仿，美國也曾進行全國性研究，提出「大多數人同意使用GPS有助於公共安全」結論，均可作為我國借鏡。

