心智正常 恐嚇沒緩刑 隔天就亮刀

2025/08/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名吳姓男子挾持佛寺女員工，動機疑起於報考「法鼓文理學院」落榜，憤而寄件至總統府與台北地檢署，嗆要去法鼓山道場丟汽油彈、揮刀，被起訴後未聘律師，兩度自行聲請精神鑑定，苗栗地院認為診斷書記載的是心臟疾病，吳還自承過去捲入另一件刑案，精神鑑定為正常，依此駁回聲請，未料吳男於苗栗地院將他判刑二月、未予緩刑後的第二天，就持刀闖佛寺犯下挾持人質案。

兩度聲請精神鑑定 均駁回

檢方調查指出，吳男去年二月五日寄電子郵件至總統府，恐嚇「法鼓山除夕撞鐘，我要去丟汽油彈」；三月十四日又寄電子郵件至台北地檢署，威脅「我會拿刀亂揮」、「我可能會去法鼓山的道場揮刀，阿彌陀佛」等，兩案分別被北檢、苗檢起訴。

嗆丟汽油彈部分，台北地院簡易庭依恐嚇公眾罪將他判刑二月，吳上訴二審，以「聖嚴法師的亡靈要我犯罪」、自己責任能力不足等由聲請精神鑑定；台北地院合議庭二審認為，他在法庭對答如流，能自行聲請鑑定，十年前另犯他案時，精神鑑定其心智正常而駁回聲請，仍判二月但給予緩刑，獲免關免易科確定。

嗆要揮刀部分，苗栗地院簡易庭審理時，吳也聲請精神鑑定，但記載的是心臟疾病（瓣膜未閉合），法官駁回聲請，判刑三月；吳上訴主張一審判太重，希望從輕。苗栗地院合議庭二審於上月卅日，將他改判二月、得易科罰金，不過未予緩刑。不料判決確定隔天，吳男就持刀闖寶雲寺犯案。

