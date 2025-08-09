考法鼓文理學院落榜 闖佛寺刀架女 與30警對峙

吳男右手持刀，左手勒住女員工脖子，與警察對峙，台中第六分局偵偵查隊長涂志宏先請中檢主任檢察官李毓珮與他視訊周旋，趁機奪刀擒拿吳男。（警方提供）

2025/08/09 05:30

鬧要見檢察官喊冤

〔記者張瑞楨／台中報導〕報考「法鼓文理學院」未錄取的苗栗縣四十歲吳姓男子，上月卅一日闖入位於台中市西屯區的法鼓山寶雲寺，持水果刀挾持女員工，高喊「要揭發不法」、「我要見檢察官」，約卅名警方人員獲報趕來，吳男與警對峙一小時，警方柔性喊話未見效，假意配合其訴求，打通給檢察官的電話後，把手機交給吳男與檢視訊對話時，趁機上前奪刀壓制，因吳男有再犯之虞，訊後被依妨害自由、恐嚇等罪聲押獲准。

勇猛上前奪刀的台中市警六分局偵查隊長涂志宏是柔道國手，涂員十一年前曾奪得警政署主辦的中區柔道團體精英賽冠軍，警方戲稱涂當時使出「少林獨門秘技虎口奪刀」，涂志宏則說，當時見吳男情緒激動，但持刀的手在發抖，研判無使用警槍等警械的危急程度，故先安撫情緒，再伺機奪刀，動手時沒想要用柔道招式，就是依本能上前奪刀。

帶起訴書犯案 金牌警奪刀

吳男除了報考法鼓文理學院未錄取，之前也為此放話，嗆稱要到法鼓山道場揮刀、丟汽油彈而遭到司法究辦。他當天傍晚六時許，拿著自己的起訴書與水果刀，衝入寶雲寺辦公室，隨機挾持女員工，中市警六分局副分局長何孟宗率員趕來，疏散寺內人員，交叉布署警槍、警棍與辣椒水；吳男左手勒住女員工，右手持刀抵住人質頸部，大呼自己有冤屈，提及桃園地檢署起訴他，要見檢察長俞秀端（俞已調任高檢署主任檢察官）等語。

由於勸導無效，涂志宏心生一計，請台中地檢署主任檢察官李毓珮幫忙，透過手機視訊聽取吳的「冤情」，吳一度質疑：「隨便叫台中一位檢察官處理嗎？」涂回應：「檢察官都要跟你視訊了，你還不相信？她是最大（中檢職位最高）的檢察官。」李也在電話另一端呼喚吳，吳終於同意視訊。

涂見吳低頭看手機，注意力轉移瞬間，猛力擒拿奪刀，周圍員警隨即一擁而上將吳壓制上銬，飽受驚嚇的女員工未受傷，一場人質危機順利化解。

記者致電寶雲寺，該寺稱會請專人回電，迄截稿未接到回電。

