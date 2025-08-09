為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    9萬報酬的代價… 車手判關2年半、賠1300萬

    蕭姓車手詐得被害人現金和金塊，報酬僅9萬元，判刑2年半定讞，還要賠償1300萬餘元。（資料照）

    蕭姓車手詐得被害人現金和金塊，報酬僅9萬元，判刑2年半定讞，還要賠償1300萬餘元。（資料照）

    2025/08/09 05:30

    〔記者鮑建信／高雄報導〕一名蕭姓男子擔任假投資詐騙集團車手，向羅姓被害人收取總值一千三百多萬元的現鈔和黃金，僅獲九萬元報酬。法院認為他詐騙金額高，也未與被害人和解，將他判刑二年六月定讞，除須入獄外，還要全額賠償被害人一千三百卅一萬元。

    判決指出，去年元月起，詐團向加LINE的羅男佯稱，他在「72 PRO平台」儲值抽中新股申購，需補足差額及分潤等語，讓羅以為獲得購股好康。在詐團指示下，同年三月十三日至隔月十二日，詐團派出蕭男擔任取款車手，與羅男約在高雄市鳥松區的一家超商碰面，蕭男拿出假的代購數位資產契約給對方簽署後，收取現金和金塊，並上繳詐團。

    出面收現鈔、黃金 上繳詐團

    高雄警方調查，二人共見面五次，其中四次分別交付現金十五萬元至七十五萬元不等，一次是交付價值一千一百八十八萬元的六塊金塊，現鈔加上黃金，蕭男總共得手一千三百卅一萬元，全部交給詐團上手，獲得九萬元報酬。

    事後羅男發覺被騙，向高市警三民二分局報案，警方查獲蕭男，依詐欺取財、洗錢等罪函送橋頭地檢署，檢方起訴後，高雄地院將蕭男判刑二年六月，蕭不服上訴。高等法院高雄分院審酌蕭男雖坦承犯行，但未與羅男和解，判決維持一審刑度，全案最後依此定讞。

    未能和解 判全額賠償被害人

    羅男另提起附帶民事賠償，請求全額賠償其損害。蕭男出庭辯稱，自己是詐團最低層的取款車手，未參與詐騙羅男犯行，他也無收入賠償；高雄高分院認為蕭男要負起賠償之責，判決賠償一千三百卅一萬元，可上訴。

