    首頁　>　社會

    知名黑道創幫大老告別式 蔣萬安悼念

    台北市長蔣萬安出席知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財告別式，並上台致詞悼念。（記者鄭景議攝）

    2025/08/08 05:30

    〔記者鄭景議、王定傳／台北報導〕台北市知名幫派「牛埔幫」創幫大老、有「牛財」之稱的葉明財，於六月二十日辭世，享壽八十五歲。昨日上午在台北市立殯儀館懷愛館舉行告別式。葉明財是台北市議會國民黨籍副議長葉林傳的父親，市長蔣萬安出席告別式，並上台致詞悼念。

    告別式分為兩場公祭，第一場公祭中，除蔣萬安外，前總統府秘書長廖了以，以及立委王鴻薇、羅智強、洪孟楷、王世堅、多位台北市議員等人也赴會場致意。蔣萬安致詞表示，自己初次參選立委時，曾拜訪葉明財請益，他也盛讚葉明財子女各有所成，人生圓滿。

    不過葉明財之子、台北市議會副議長葉林傳，上月底才涉弊遭查辦，他被控利用人頭經營「欣欣電子遊藝場」，還疑利用擱置、退回台北市政府商業處所提「台北市電子遊戲場業設置管理自治條例」草案等方式施壓，替欣欣量身制定「溯及豁免條款」，助欣欣取得「限制級」電子遊戲場資格。

    兒葉林傳涉弊 電子手環監控中

    北檢於七月卅一日指揮調查局北機站，兵分十七路搜索葉林傳的議會辦公室等處，八月一日複訊後認定葉林傳涉案重大，依涉嫌貪污治罪條例的圖利罪及刑法意圖營利賭博罪，諭令他五百萬元交保、限制出境出海及配戴電子手環監控，全案偵辦中。

