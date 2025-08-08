20層樓高電塔懸屍大救援／特搜走鋼索4小時 步步驚心

特搜人員驚險攀爬電塔、纜線，以垂降方式將移工帶回地面。（記者鄭淑婷翻攝）

2025/08/08

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市龜山區迴龍一處六十公尺高的光纖電塔纜線上，六日下午被台電人員發現掛著一個人，消防單位獲報到場，發覺已全身僵硬，研判約死亡三天，昨天派出四位特搜人員攀上相當於二十層樓高的電塔，歷時近四小時將死者帶回地面；第一搜救分隊小隊長張紘溢說，每一個動作都在曝險，一旦失手就是致命墜落，這次是首度經歷這麼高的救援行動。

剛來台 泰籍移工掛高空亡

檢警查出，死者是泰國籍四十歲華姓移工，七月底來台，在高雄工作，八月二日失蹤，仲介公司於五日報案，隔天台電施工人員發現他掛在電塔纜線上，脖子纏繞衣物，初步排除他殺。死者遺體已送桃園殯儀館暫置，檢察官、法醫預計今天相驗釐清死因，並調查死者是如何攀上去的。

驚險救援現場先由台電人員斷電及爬上高塔，將纜線上的阻尼等物拆下，去除後續搜救吊掛時的障礙後，特搜人員接續登塔，利用台電單軌滑輪、宙乘車等設備，沿著纜線慢慢靠近死者，將他全身包覆後拉回，最後垂掛放回地面。

張紘溢說，死者掛在離地六十公尺、電塔最上方纜線的半空中，特搜人員要靠近的風險極大，執行任務時還得克服心理恐懼。

他說，死者懸掛在纜線上也很不穩，特搜人員每個動作，都可能導致死者掉落，靠近時位處的高度比死者高，得先跨過死者進行包覆作業，自己也要先架繩索垂降高度，包覆完成後，還要爬回宙乘車，花費不少時間。

桃園市消防局從前晚到昨晨就一直縝密規劃救援行動，昨凌晨五點四十分，卅三位搜救人員與車輛、裝備抵達電塔下，整備到七點廿分，李守哲、廖紹宇、朱智恩及鐘子涵四位特搜人員開始攀塔，九點一分接觸到死者，十點四分將其垂降至地面，特搜人員於十一點十分返回地面。

